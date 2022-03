Victoria Federica desafía el protocolo royal con un sorprendente tatuaje en la oreja

Victoria Federica es una caja de sorpresas. Desde que comenzó su andadura en el mundo de las redes sociales, la hija de la Infanta Elena se ha convertido en toda una it girl que no pasa desapercibida en ninguno de los eventos a los que acude. Su exquisito gusto estilístico, sumado a su gran personalidad, han provocado que la sobrina del Rey Felipe se haya consolidado como una ídola de masas y referente para sus más de 120 mil seguidores en Instagram, una cifra que va subiendo como la espuma a medida que pasan los días.

Haciendo gala de su propio sello de identidad, la joven ha demostrado que no sigue modas y que el fruto de su éxito viene dado por sus propias convicciones. Algo que ha quedado bastante claro en su última aparición pública, la cual ha tenido lugar este día 10 de marzo en el desfile de Pedro del Hierro de la Mercedes-Benz Fashion Week de la capital. En una ocasión tan especial, todos los focos se posaron sobre Victoria Federica, que posó en el photocall previo a la cita apostando por un recogido de coleta con trenza. Una elección que dejaba ver más fácilmente un detalle que hasta ahora había pasado desapercibido para todos: su nuevo tatuaje. Al dejar sus orejas al descubierto, la influencer enseñaba un pequeño tatuaje de smile en la parte superior de su oreja. Un pequeño dibujo permanente que apenas es perceptible a simple vista, y que aporta a la imagen de la hermana de Froilán un toque más personal y original que ya se suma a los distintos piercings que también luce en esta misma zona de su cuerpo.

Teniendo en cuenta que Victoria suele preferir dejar su melena al viento cuando tiene que acudir a actos estilísticos, no han sido muchas las veces en las que la joven ha dejado ver este misterioso tatuaje. La primera vez que las cámaras lo captaron fue en los ELLE Style Awards de Sevilla, cuando la nieta del Rey Juan Carlos daba el pistoletazo de salida a una nueva etapa como creadora de contenido a golpe de vestidazo de terciopelo azul, firmado por Lorenzo Caprile. En cuanto al pelo, la influencer cedió todo el protagonismo al diseño al apostar por una coleta alta muy tirante, un peinado sobrio y elegante que también dejaba a la vista este pequeño y curioso smile.

No obstante, este no es el único tatuaje que Victoria Federica habría plasmado en su piel. La hija de la Infanta Elena ya demostró que no estaba dispuesta a seguir los cánones del resto de miembros de la Familia del Rey en otras ocasiones. De hecho, fue en 2019 cuando hizo gala de su faceta más “rebelde” al mostrar en su brazo derecho dos flechas de estilo minimalista en la misma dirección. Un pequeño diseño del que aún no ha trascendido el significado y que se añade a la discreta concha que ya lucía en su muñeca izquierda, apenas perceptible por estar escondida entre sus pulseras.