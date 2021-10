Jorge Javier Vázquez ha vivido uno de los momentos más surrealistas desde que forma parte de la televisión. El presentador no se esperaba lo que iba a ocurrir durante la última emisión en Sábado Deluxe. Belén Rodríguez se ha convertido en la protagonista del formato al someterse al polígrafo de Conchita. Después de contestar algunas de las preguntas, la periodista ha soltado una bomba con la que el presentador no contaba. “El único trío que he hecho en mi vida ha sido con él», ha revelado Rodríguez ante la atenta mirada de los colaboradores que se encontraban en ese momento en el plató.

“Yo le presenté un muchacho a Jorge y nos fuimos a comer. Terminamos en su casa tomando un refresco. Nos desnudamos en el jacuzzi los tres”, ha comenzado diciendo la colaboradora ante un Jorge Javier que no paraba de echarse las manos a la cabeza. «Yo me fui y los dejé allí. Ha sido el único trío de mi vida», ha explicado. “Jorge tenía muchísima curiosidad por saber cómo era el aparato de las mujeres y fue una cosa de curiosidad, una cosa anatómica, no de pasión ni de sexo. Fue algo de cultura general», ha dicho entre risas.

“Fue una tontería… Jorge sexualmente es un tío super activo. Me llama al día siguiente y me dijo que tenía que ir a su casa. Me dice que había pasado un accidente y que teníamos que limpiarlo. Nunca volvimos a repetir”, ha terminado desvelando Rodríguez.

Belén Rodríguez ha querido ir un paso más allá y ha hablado de otros affaires de cuando tan solo era una adolescente. “He mantenido relaciones sexuales en el teleférico y en una cabina de teléfonos. Eran hombres diferentes y yo vivía con mi madre entonces. En ese momento ellos no tenían casa”, ha explicado. «Lo recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia muy bonita porque fue con una de las personas a la que más he querido en mi vida», ha añadido nostálgica.

Desde luego el polígrafo de Belén Rodríguez no ha dejado indiferente a nadie, pues también ha contado algunos de los secretos que esconden los pasillos de Mediaset. La colaboradora ha afirmado haber mantenido relaciones sexuales dentro de las instalaciones de Telecinco con el que durante un tiempo fue su pareja. «Siempre me he liado con tíos estupendos. He tenido una gran suerte», ha confesado orgullosa. También, ha aprovechado la oportunidad y ha desmentido haber tenido algo íntimo con Kiko Matamoros. Por otro lado, sí ha indicado haber mantenido relaciones con «al menos dos conocidos actores españoles». La noche de este 9 de octubre ha sido como una caja de sorpresas tanto para Jorge Javier como para el resto de los colaboradores que forman parte del grupo de tertulianos que amenizan los fines de semana.