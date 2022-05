Durante la emisión de este viernes de Sálvame, Terelu Campos anunciaba que a las 18:15 horas Rocío Carrasco iba a intervenir en el formato para aclarar un asunto, creando así un misterio que ya ha sido resuelto. La hija de Rocío Jurado ha entrado vía telefónica en directo para hablar de la esperada Fashion Week, recalcando que le había gustado un diseño que no se ha escogido para que los colaboradores desfilen con el puesto. De hecho, ha dejado en el aire su participación en el desfile. Ha sido minutos después cuando ha salido a la luz el tema que lleva una semana acaparando titulares en la crónica social de nuestro país: la boda del hijo de Carmen Borrego.

Rocío Carrasco fue una de las grandes ausentes al enlace que tuvo lugar el pasado sábado, sin embargo, no han trascendido los motivos por los que no pudo acudir a uno de los eventos más importantes para el Clan Campos, a quien considera parte de su familia. Fue la propia Carmen Borrego quien reveló que había mantenido una conversación privada con la pareja de Fidel Albiac, pero que no iba a contar nada de la misma. En conversación con Sálvame, Rocío Carrasco ha vuelto a esquivar el tema y ha asegurado que no iba a hablar de ello. “Os voy a decir una cosa. Cuando a uno le invitan a una fiesta es una causa preciosa y maravillosa. La verdadera amistad y hermandad se demuestra cuando a uno lo llaman para un problema y esa persona está. Quitando eso, que no se preocupe el mundo que no pasa absolutamente nada”, explicaba Carrasco.

María Patiño, que se encontraba en el plató ha insistido en saber qué paso para que no fuera a la celebración. “Te prometo María, que no voy a dar más explicaciones”, ha añadido. Cuando ya parecía que este entramado quedaba a un lado se ha formado la monumental tras un comentario de la madre de Rocío Flores. Los colaboradores han querido saber si iría a la boda de Alejandra Rubio a lo que Rocío ha contestado que sí. Confesión que no ha sentado del todo bien a Carmen Borrego, que se ha derrumbado y se ha puesto a llorar nada más colgar la hija de La más grande.

En un principio la hija menor de María Teresa Campos no ha querido revelar el motivo de su llanto hasta que finalmente ha confesado lo que siente. «Nadie de mis compañeros ha dicho una frase bonita de la boda de mi hijo. Todo no puede ser una mierda… Llega un momento que…», ha empezado diciendo con un hilo de voz.

«Me parece feo por mi hijo porque él no se lo merece y porque han trabajado todos mucho para esa boda», ha añadido. Sobre la llamada de Rocío Carrasco y el comentario de la discordia, Carmen ha indicado que ha sido «inoportuno». «Además, ha habido una cosa que ha sido un puñal que voy a decir. Sí iría a la boda de mi hija, a la de Alejandra…», ha explicado Borrego apenada haciendo referencia a las palabras de su íntima amiga.