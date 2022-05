Víctor Elías ‘protege’ a Fidel y Rocío Carrasco tras su denuncia en redes

Víctor Elías ha sido uno de los galardonados de la entrega de Premios Inocente, Inocente. Algo nervioso, el músico ha acudido solo a la gala y no ha dudado en demostrar una vez más su simpatía al atender a los medios. “Siempre hay nervios, pero cuando es una causa tan bonita pues vale la pena…”, ha dicho el que fuera uno de los protagonistas de la popular serie Los Serrano, que siente una gran admiración por el trabajo de la Fundación Inocente. “Lleva tantos años haciendo una labor tan buena y por todo el mundo”, ha dicho.

A pesar de sus primeros años como actor, en estos momentos está muy volcado en el mundo de la música, donde se ha convertido en una de las figuras clave del panorama nacional. Es más, ahora mismo está implicado en un nuevo proyecto con Fran Perea, con el que coincidió en la exitosa serie de Telecinco: “No sé puede contar nada todavía, pero lo contaremos muy prontito”, ha asegurado. Un proyecto del que habrá que esperar aún un poco para conocer los detalles, pero para el que ha confirmado que se ha ofrecido otra de sus antiguas compañeras de reparto, Natalia Sánchez: “Se ha ofrecido de corista, pero estamos haciendo el casting, no podemos contar nada todavía. Está en la fase final”, ha recalcado.

Además de que a nivel profesional está en un excelente momento, también en el ámbito personal, a raíz de su relación con Ana Guerra: “La verdad es que sí, es un momento de cambios y reconozca que, para mí, el año de pandemia ha significado pegar más el salto a la música de puerta para fuera y dar las gracias”, ha dicho.

Víctor Elías fue el director musical del homenaje a Rocío Jurado que se celebró en Madrid a principios de marzo, sin embargo, no estuvo en el reciente recital que tuvo lugar en Sevilla. El músico se mostró bastante molesto en las redes sociales por la oferta de otro compañero de profesión, que fue el que finalmente ejerció este papel: “No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa. Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz, sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por un tercio de lo que cuesta. Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto, al promotor como si le pones un pendrive, mientras no cueste dinero”, expresó el músico bastante molesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VÍCTOR ELÍAS (@lalias3)

Víctor Elías prefiere no echar más leña al fuego sobre este delicado asunto y ha defendido tanto a Rocío Carrasco como a su marido, Fidel Albiac: “Bueno no he hecho más polémica, en ningún momento ni mencioné a Rocío ni a Fidel, no era nada con ellos. Simplemente, como en todas las profesiones hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales, con la libertad que tienen, siempre sin faltar el respeto a nadie diciendo cómo me sentía. A veces mostramos siempre lo bien que estamos y se nos olvida que las redes también sirven para denunciar hechos o hacer este tipo de cosas”, ha aclarado.

Sobre su relación con Ana Guerra, reconoce que la pareja está en un momento muy bueno: “Dedicarnos a lo mismo hace mucho y somos un apoyo. Nos entendemos muy bien en absolutamente todo, si no me hubiera apoyado me hubiera dado sus razones y lo habría entendido. Apoyarse o no apoyarse, pero seguir estando al lado”, ha recalcado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VÍCTOR ELÍAS (@lalias3)

Como primo lejano de la Reina Letizia, el músico ha reconocido que no tenía idea del inminente regreso del Rey Juan Carlos, pero ha alabado el papel que ejerce doña Letizia: “Yo es que estoy muy alejado, pero ella ejerce una labor tan bonita y tan bien que es complicado tener una relación de familia, pero sabiendo que estamos bien pues es suficiente”, ha asegurado.