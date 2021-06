Fran Perea no ha querido perderse la oportunidad de estar en la nueva edición del Festival de Málaga. El actor y cantante de origen andaluz se ha mostrado muy feliz de poder asistir al certamen, que vuelve a celebrarse tras una de las etapas más complicadas no solo para el mundo del cine, sino para la sociedad en general.

Feliz y emocionado por volver a Málaga, el actor ha confesado que se encuentra en uno de sus mejores momentos a todos los niveles, con varios proyectos en el tintero, tanto musicales como cinematográficos. “Qué alegría, qué bien, qué excitante todo”, ha dicho el artista a su paso por la alfombra roja que ha dado el pistoletazo de salida al certamen.

Perea acaba de estrenar un corto en Valladolid y también se encuentra inmerso en una gira, de manera que la vida le sonríe en estos momentos: “sí, la verdad que sí, estrenamos serie también Netflix y lo cierto es que, están pasando cosas. No cabe duda de que todo va más lento, que todo cuesta un poquito más de trabajo y que tienes que hacer el triple de cosas para que cunda la mitad, pero bueno, el sector de la cultura sigue empujando el carro, ahora lo que necesitamos es que las instituciones estén a la altura y que el público también nos lo devuelva un poco”, ha dicho.

El malagueño fue uno de los grandes protagonistas de una de las series más míticas de la televisión española, “Los Serrano”, a la que además puso parte de la banda sonora. A pesar de que el final de la ficción dejó a parte de los espectadores con un agridulce sabor de boca, la realidad es que es posible que estuvieran encantados con un reencuentro. En los últimos meses han sido varias las series que han planteado este tipo de formato, no solo españolas, sino también internacionales. Fran Perea de momento desconoce si ocurrirá algo similar en “Los Serrano”, aunque le encantaría la idea: “es la pregunta que me hacen en todos los sitios, pero bueno, de momento no sabemos nada. Ojalá algún día lo podamos hacer, pero de momento no sabemos nada.”

Lo que sí confirma es que sigue manteniendo contacto con muchos de los miembros del equipo: “tenemos un grupo de WhatsApp que se activó cuando hice yo lo de “Canciones para salvar” y activamos un grupo ahí, estamos toda la familia y vamos hablando de vez en cuando y comentando jugadas.” Especialmente con Belén Rueda y con Víctor Elías: “con Belén he trabajado en ‘B&B’ y en ‘Luna, el misterio de Calenda’, somos socios de alguna empresa común del sector cultural, con Víctor Elías trabajo bastante… o sea que estamos en contacto”, ha recalcado el intérprete.