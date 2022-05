Olga Moreno siempre ha estado en un segundo plano, televisivamente hablando, mientras era la pareja de Antonio David Flores, ya que el foco mediático se lo llevaba el exguardia civil. Sin embargo, dio el salto a la pequeña pantalla cuando se convirtió en concursante de Supervivientes 2020. Fecha en la que el excolaborador de Sálvame fue despedido fulminantemente tras la emisión de los dos primeros episodios de la docu-serie de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Mientras esto sucedía, Moreno se encontraba ajena en Honduras viviendo su concurso. Fue durante el reality cuando la transformación de la empresaria comenzó a hacerse visible, ya que comenzó a perder peso al no tener la misma alimentación que en su rutina habitual. Finalmente, logró proclamarse ganadora de la edición.

Su primer gran cambio estético fue mientras concursaba en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Olga lucía una larga melena que se cortó a cambio de unos alimentos. «Me corto el pelo por los hombros por la crema de cacao y pan. Llevo 45 años para tener el pelo así, voy a la peluquería y me corto un centímetro, pero tengo tanta hambre…», dijo muy segura. Desde entonces, luce una media melena que resalta los rasgos de su rostro.

También, se ha sometido a un retoque en sus labios. «Mirad como tengo los labios, que todo el mundo me pregunta por mis labios cuando estuve en Honduras, pues he venido a mi centro de confianza a retocármelos porque ya se me ha ido el color. Ahora me los veis muy rojitos pero después se me irá pasando el color y pasado un tiempo cuando venga retocarme la micropigmentación de los párpados, también me retocaré un poquito los labios», dijo Olga con una sonrisa de oreja a oreja a través de sus redes sociales.

A finales del mes de marzo, Olga Moreno y Rocío Flores se sometieron a una lipoescultura en el mismo centro de estética. De hecho, Moreno acudía a la misma clínica para corregirse las líneas de expresión que aparecen con el paso del tiempo. Una técnica no invasiva con la que la empresaria ha logrado eliminar sus arrugas.

Sea como fuere si hay algo claro es que Olga Moreno no le teme a los retoques estéticos y mucho menos a explicar lo que se está haciendo con total naturalidad y dejando a un lado ese hermetismo que sí lleva a cabo con todo lo relacionado a su vida privada, sobre todo en relación a su ruptura con el exguardia civil, con quien tiene una hija en común.