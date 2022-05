Pese a que Olga Moreno se coronó como la flamante ganadora de la edición de Supervivientes 2021, lo cierto es que desde ahí, han sido escasas las ocasiones en las que ha pisado un plató de Telecinco. La última vez que lo hizo tuvo lugar en el especial Ahora OA, el cual concedió por su triunfo en el reality más extremo de la cadena probablemente sin llegar a imaginar que su vida daría un giro de 180 grados durante los meses posteriores con su ruptura de Antonio David y su posterior entrevista para una conocidísima revista nacional.

Aunque optó por mantenerse con la mayor hermeticidad posible con respecto a sus temas personales en televisión, ha llamado especialmente la atención su próxima aparición en Déjate Querer de la mano de Toñi Moreno. Una reaparición que pone en una complicada tesitura a la presentadora, más aún teniendo en cuenta que Olga ha impuesto unas condiciones muy claras y contundentes para sentarse en el programa en cuestión.

Antes de volver a la cadena de la que fue despedido su todavía marido, Moreno ha firmado un contrato en el que ha asegurado con total rotundidad que no hablaría de su vida actual. Así lo han asegurado en Telecinco, dejando entrever que únicamente tratará temas que tengan que ver con su infancia, su pasado, su familia de sangre y sus hermanas. De esta manera, la de Sevilla deja totalmente fijada su postura con respecto a la entrevista, sin intención alguna de hablar sobre la situación actual que está viviendo con Antonio David Flores tras su ruptura o con Rocío Flores, con quien no estaría atravesando el mejor momento a raíz de una “decepción” por parte de la colaboradora por la última entrevista de la ex del exguardia civil.

Todavía no se saben muchos detalles sobre la vuelta de la sevillana a la televisión, aunque lo que sí se conoce es que la entrevista en cuestión fue grabada el pasado jueves 19 de mayo. De hecho, algunos de los trabajadores y espectadores allí presentes en ese preciso instante fueron testigos de la tensión que había propiciado la propia Olga en el ambiente por su actitud intolerante y la de sus acompañantes, que también permanecieron tajantes y en alerta ante cualquier giro de guion que pudiera darse.

Como no podía ser de otra manera y en virtud de representante, Agustín Etienne acompañó a la ganadora de Supervivientes en esta nueva aparición y, teniendo en cuenta que también lleva a Antonio David Flores y a Rocío Flores, llegó a intentar parar la entrevista hasta en tres ocasiones cuando Toñi Moreno hizo referencia a los temas más candentes de la actualidad que giran en torno a Olga. No obstante, la entrevistada se mantuvo en su línea en todo momento y supo salir de algunas situaciones un tanto tensas, aunque asegurando que le había encantado la charla de Nacho Palau en programas anteriores. Una oportunidad que la presentadora no desaprovechó a la hora de comentar que él no puso condiciones y se sentó en el plató sin miedo alguno. “No como yo, ¿verdad?”, admitía Moreno.