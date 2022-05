‘Supervivientes 2022’: nueva expulsada, bronca monumental y una pareja casi rota

La última edición de Supervivientes continúa su curso con total normalidad. Era durante el pasado domingo día 22 cuando a través de Conexión Honduras, Ion Aramendi se encargaba de desvelar quién sería el siguiente expulsado definitivo. Una ocasión en la que Juan Muñoz y Ainhoa Cantalapiedra se batían en duelo desde Playa Parásito, pudiendo quedarse únicamente uno de ellos en los Cayos Cochinos para seguir con su experiencia.

La audiencia tuvo la última palabra, y aunque la cantante aseguró haberse acostumbrado a la vida solitaria del enclave en el que se encontraba, finalmente los espectadores decidieron que fuera ella quien abandonara el concurso, dejando al humorista solo ante el peligro y a la espera de que otro participante le acompañe el próximo jueves. No obstante, y pese a que debería haber sido un momento feliz para él sobre todo al saber que cuenta con el beneplácito del público, el ex de Cruz y Raya se mostró un tanto decepcionado: “A mí me tocará la semana que viene”, afirmaba, haciendo hincapié además en que esperaba “que le tengan en cuenta para salir”, ya que asegura “estar débil”. Unas palabras que no gustaron a su amigo y defensor, José Carabias, que desde el plató dejó claro el deseo de Muñoz de quedarse más tiempo pese a las críticas del resto de concursantes, entre los que está Kiko Matamoros, que no ha tenido reparo en aprovechar la ausencia del cómico para cargar contra él: “Estaba ya en un plan insoportable”, confesaba, definiéndole como una persona con “mucha amargura” y con chistes “muy malos”.

Una bronca con daños colaterales

Después de que Marta Peñate destapara una supuesta deslealtad por parte de Tania hacia Alejandro, la relación entre ellos no puede ser más tensa. Prueba de ello es la última disputa entre la canaria y el exconcursante de La Isla de las Tentaciones: “A ver si te largan, por estratega. Lejitos de mí. Eres un simio, neandertal que no vas conmigo (…) Faltándole el respeto todo el día, así te llevas los cuernos que te llevas, vaya relación más tóxica que tenéis”, recalcaba la novia de Tony Spina, a lo que el gaditano respondía: “Eres un sapo”.

La bronca se trasladó al plató en cuestión de instantes, donde estaban el padre de Tania y la madre de Alejandro. El progenitor de la canaria no tardó en repudiar las palabras y el comportamiento de su yerno hacia su hija: “Si hay algo que un hombre no tiene que contar, es las intimidades que hace con su novia (…) Tania lo que quiere es que se le valore y se le respete. Él tiene que ser un caballero y no decir esas cosas en público. Si él no cambia, se terminará la relación”, zanjaba, aclarando además que el comportamiento de Nieto le da “vergüenza ajena”. Por su parte, Maribel, la madre de Alejandro, se derrumbaba en publicidad al ver que todos los allí presentes no estaban de acuerdo con las palabras de su hijo: “No debería haber dicho eso”, aseveraba entre lágrimas, provocando también la emoción del padre de Tania, que afirmaba estar “muy decepcionado” porque “quiere mucho a Alejandro y le duele”.