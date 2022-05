La pasada semana Ana María Aldón se convertía en una de las protagonistas de la crónica social de nuestro país al convertirse en la diseñadora oficial de la Sálvame Fashion Week. El pasado miércoles la colaboradora de Viva la Vida debutaba y su marido, José Ortega Cano le entregaba un ramo de rosas rojas en pleno directo. Gesto que fue de lo más comentado por los contertulianos de Mediaset al ser un encuentro algo “frío”. De hecho, la propia Gloria Camila se sinceró y opinó que echó de menos algo más “de amor” entre su padre y Aldón.

Este fin de semana, la exconcursante de Supervivientes aclaraba la relación que mantiene con la hija del torero. “No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias”, decía Ana María muy segura. Palabras que parece ser no han sentado del todo bien a Gloria Camila que ha respondido este lunes en Ya son las 8, espacio conducido por Sonsoles Ónega. “Evidentemente no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. Pero considero que era mi amiga”, ha comentado la tía de Rocío Flores.

Además, ha indicado que “sí que hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal le he apoyado, cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado. Eso lo hace una amiga, así que yo consideraba que sí que éramos amigas, aunque ella dijera que no”. Declaraciones con las que ha dejado claro que no opina igual que la mujer de su padre.

Durante la intervención de Gloria se ha podido ver cómo esas palabras de Ana María hacia a ella le han indignado. “Ahora me ha quedado claro”, ha dicho. “Para mí somos amigas. Si convivo contigo, me río, me lo paso bien, salimos, entramos… Eso se llama amistad aparte de que haya buena relación y respeto”, ha añadido después.

Antes de finalizar su relato, la actriz ha hablado sobre la razón por la que no echó una mano a Ana María para el espectáculo de moda presentado por Jorge Javier Vázquez. “Ella dijo que si hubiera sido yo me hubiera ayudado. Yo no hago las cosas si no se me cuentan las cosas. No sabía que había una colección. No es un zasca, es una realidad”, ha sentenciado tajante y sincera. Ya hace unos días, la influencer comentaba el paso de la diseñadora por la Fashion Week y, aunque indicó que la colección no era su «estilo», aplaudió el trabajo y el esfuerzo que había realizado.