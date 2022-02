Raquel Mosquera ante las acusaciones sobre la herencia de Pedro Carrasco: «“Preferí quedarme con lo sentimental que con lo económico”

La que fuera mujer del boxeador Pedro Carrasco ha visitado el programa de Viva la vida, donde es colaboradora, para salir al paso de las acusaciones sobre la herencia del padre de Rocío Carrasco. La peluquera asegura que Pedro Carrasco no tenía testamento realizado y ellos tenían separación de bienes. “Preferí quedarme con lo sentimental que con lo económico”, ha explicado respecto a los trofeos que se ha quedado.

Rocío Carrasco comentó la pasada semana el porqué de su decisión de realizar un documental sobre su vida. Entre otras razones, la hija de Rocío Jurado, confesaba que en el pasado, las cosas “se solucionaron de aquella manera” refiriéndose que tras la muerte de su padre, ella no pudo quedarse con ningún recuerdo personal, entre ellos sus trofeos ya que todo se quedó en manos de Raquel Mosquera.

La colaboradora del programa de Telecinco ha querido dar su versión de los hechos y sentarse junto a la presentadora y el resto de colaboradores para explicar la verdad. Ante los comentarios realizados por la que fuera su hijastra, Raquel ha confesado que en esa época no se encontraba bien, no tuvo abogado y le ayudó a resolver los papeles legales un amigo de la familia. Sin embargo, asegura que hoy en día no hubiera firmado esos papeles.

«Cuando falleció mi marido, no había testamento. Le correspondía una parte a su hija y otra a mí como viuda. Yo estaba bastante mal, ella llevaba abogado. Yo no. A día de hoy, yo no hubiera firmado ese cuaderno particional. También ha aprovechado para explicar que Rocío Carrasco no se quedó con las manos vacías y recibió la herencia que le correspondía legalmente. “Me quedé con todos sus trofeos, ella con la casa y la finca. Las dos firmamos”.

Ha aprovechado su intervención en el programa para aclarar el tema de las pertenencias a las que se refería Rocío Carrasco. “Dice que ella fue generosa conmigo por dejarme la peluquería, pero que quede claro que Pedro y yo nos metimos en la compra de los locales. Los he pagado yo durante todos estos años, nadie me ha dejado nada, lo montamos Pedro y yo», ha sentenciado.

Su falta de conocimiento en temas legales y la edad temprana en la que se quedó viuda le hizo tomas decisiones de las que ahora se arrepiente “por no haber hecho caso a mi familia”, admite. Ante la falta de credibilidad por parte de algunos de los colaboradores ha explicado que próximamente llevará al programa el cuaderno donde se demuestra cómo se acordaron repartir la herencia. “Ella prefirió lo que tiene más valor económico y solo me pidió tener un reloj Rolex de oro y un busto, pero a los trofeos no les dio importancia” concluye.