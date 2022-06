‘En el nombre de Rocío’: un testamento inédito y el mayor de los apoyos

Aunque En el nombre de Rocío todavía no ha emitido su primer capítulo, una entrevista previa a esta segunda temporada ofrecida por Rocío Carrasco ha traído mucho de qué hablar. La segunda parte de la docuserie de la hija de ‘la más grande’ se estrenará el próximo 17 de junio en Mitele Plus desde primera hora de la mañana y, esa misma noche, un especial Deluxe acogerá como invitada a la protagonista. No obstante, Telecinco ha emitido un avance que ha dejado bien claro que Carrasco ha vuelto con más fuerza que nunca.

Contra el clan Mohedano

En el tráiler de esta segunda entrega, la hija de Rocío Jurado ha dado un paso al frente para contar su experiencia con su familia tras la muerte de su madre. “No estoy aquí para vengarme, sino para contar la verdad”, ha avanzado. Echando la vista atrás, la televisiva ha confesado que ha vuelto con fuerza y que no tiene miedo a hablar, además de no importarle las consecuencias: “Estoy aquí para aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de Rocío Jurado que no es verdad, y también en mi nombre”. Además, ha manifestado tener razones suficientes como para no querer saber nada de su familia. “No los quiero al lado, es una decisión tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo”, ha sentenciado. Y es que, tiene una razón de peso para haber querido desvincularse por completo de los Mohedano: “Han tirado y han pisado el nombre de mi madre. La han insultado, la han devaluado y le han faltado el respeto. Siguen utilizando a Rocío Jurado”. Pues, a pesar de no haber reaparecido para vengarse, la televisiva ha dejado bien claro que no piensa callarse nunca más. “Se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo. Ellos no podrían haber hecho lo que han hecho si yo hubiera estado bien”, ha sentenciado.

Un testimonio que respaldará con documentación, en concreto con un testamento inédito de Rocío Jurado que ya ha visto la luz y que, su propia hija, descubrió en su habitación tras su muerte. Un testamento que nada tiene que ver con el original y que daría la respuesta a todo estos años de polémicas y enfrentamientos familiares. Tal y como se ha comentado en el Deluxe, la herencia de ‘la más grande’ habría cambiado todo, pues tras encontrar el documento, la madre de Rocío Flores se vio obligada a revisar sus relaciones familiares. “Es un testamento diferente al testamento oficial, ahora mismo se está enterando una parte de la familia de que existe esto y otra de que yo lo tengo”, ha comunicado la protagonista, que intentará despejar todas las incógnitas.

Y es que, a Rocío no le importan las consecuencias, solo quiere hacer las cosas bien y sacar a la luz su verdad. “En vida me dio muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los encontré yo”, ha confesado la mujer de Fidel Albiac. Además, ha desvelado que existen manuscritos que podrían ser comprometedores para algunas personas y que se encuentran ya en manos de la justicia. “Están donde tienen que estar”, ha señalado, confesando que los documentos que están en los juzgados no los va a desvelar. Asimismo, ha dejado bien claro cuál es su objetivo en esta nueva temporada: “Pretendo que cada uno sepa quién es cada uno, que es muy importante en la vida”.

No estará sola

Desde que se emitió Rocio, contar la verdad para seguir viva, la televisiva estuvo sola frente a las cámaras, intentando relatar el infierno que, durante 20 años, la tuvo callada. Pero ahora las cosas han cambiado y, en esta segunda entrega, ya no estará sola: «En el otro documental no estaba sola detrás de las cámaras, pero ahora no voy a estar sola delante de ella”.

Y es que, para contar su historia y los motivos que le llevaron a alejarse de los miembros de su familia, la hija de ‘la más grande’ ha contado con las personas que han estado a su lado incondicionalmente durante todos estos años. Entre los rostros conocidos estarán el alcalde de Chipiona, el hermano de Pedro Carrasco, Manolo Sánchez (exrepresentante de Rocío Jurado), sus primas Ani y Rocío y, como no podía ser de otra manera, María Teresa Campos, que fue la culpable de que Carrasco rompiera su silencio hace justo un año.