Rosario Mohedano rechaza la invitación de Rocío Carrasco para participar en el homenaje a su tía

Como heredera universal de Rocío Jurado, su hija, Rocío Carrasco, se ha convertido en la gran organizadora de todos los homenajes que tienen que ver con ella. El último de ellos en Chipiona, donde la protagonista de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, tiene previsto desarrollar un tributo por todo lo alto en el que contará con grandes rostros conocidos del panorama nacional, aunque algunos de ellos han optado por declinar su oferta.

Este es el caso de Rosario Mohedano. Teniendo en cuenta que es la sobrina de “la más grande”, la ex de Antonio David Flores creyó oportuno contar con ella en una cita tan especial. Pero lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que la cantante en cuestión preferiría decir que no a la petición, explicando los motivos que le han llevado a tomar esa drástica decisión: “He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío 2022. Según ellos nadie mejor que yo y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece para el 22 de agosto. El año que viene será”, zanjaba, muy contundente y atribuyendo sus palabras a la falta de tiempo para preparar algo que esté a la altura de lo que significó su tía en vida.

Esta no es la primera vez en la que la hija de la colaboradora de Ya es mediodía falta a algo relacionado con la que fuera esposa de Ortega Cano. Ya destacó especialmente su ausencia durante el concierto que Rocío Carrasco organizó el pasado 8 de marzo en el WiZink Center de Madrid con el único objetivo de ensalzar la labor feminista que su madre llevó a cabo. Un evento al que asistieron grandes artistas femeninas, pero ni rastro de Rosario, que además de asegurar no haber sido invitada, había sido contagiada por coronavirus: “Estuve mala con covid, tuve fiebre, y donde sí lo he notado ha sido en la voz… Me quedé afónica, he perdido fuerza, mi fuerza, y todavía no la he encontrado. Me tiembla mucho la voz, por eso tampoco he hecho directos porque era Manolo”, decía, haciendo gala de su humor y aseverando que no guarda rencor a su prima por no haberse acordado de ella en un día tan especial.

Chipiona se viste de gala

Será del 22 al 28 de agosto cuando tenga lugar la semana cultural de Chipiona. Una sucesión de actos de lo más especiales que tienen como gran protagonista a Rocío Jurado, que se ha convertido en una de las figuras más destacadas del municipio gaditano, gracias en parte a la gran labor que está ejerciendo su hija, Rocío Carrasco. La heredera universal se está encargando incluso de todos los preparativos que conlleva la inminente apertura del museo en honor a la cantante, estando probablemente ya inmersa en buscar un plan B ante la negativa de su prima a la hora de actuar en el homenaje.