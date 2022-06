Después de más de 365 días, Rocío Carrasco ha vuelto a sentarse en el plató de Telecinco para seguir narrando su verdad. En esta segunda entrega de su docuserie, En el nombre de Rocío, la hija de ‘la más grande’ ha dado un paso al frente para intentar desenmascarar a su familia mediática, con la que cortó todo tipo de vínculo tras el fallecimiento de su madre. Ahora, con la emisión de los capítulos 0 y 1 y con más fuerza que nunca, la mujer de Fidel Albiac ha roto su silencio.

La sentencia a los Mohedano

No es ningún secreto que la relación entre la televisiva y el clan Mohedano es inexistente, incluso a día de hoy continúan protagonizando varios enfrentamientos mediáticos. Tanto es así, que en esta nueva temporada documental, la hija de Rocío Jurado ha dejado demoledoras declaraciones sobre los miembros más mediáticos de su familia. “Son unos hipócritas, porque son malas personas. Todo les sirve para seguir creando esa imagen de mí que ellos quieren, ahora es una hija que va a dañar la imagen de su madre», ha soltado visiblemente dolida, pero dejando claro que no les quiere en su vida. Aprovechando la oportunidad de poder expresarse y defender sus declaraciones, Carrasco ha esclarecido por qué se refiere a ellos como «jauría»: «Son jauría porque van a la presa más fácil, a la presa más indefensa, a la presa que está herida y a la que pueden atacar. Y a la presa que saben que no tiene a la que está arriba que era la que les ponía el límite, por eso les llamo jauría. Estoy describiendo un comportamiento, no les estoy insultando. Si fueran maravillosos, si fueran ángeles, si fueran normales, pues serían mi familia normal”.

Pero todo no ha quedado ahí, pues la protagonista de la noche ha confesado que su familia mediática se ha aprovechado en todo momento de la situación, sentenciando que podrían haber “querido mejor” a su madre. «No eran generosos con ella porque cuando alguien es generoso con otra persona es a cambio de nada. A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor. ¿Generosos? No, sus acciones no eran desinteresadas», ha zanjado.

La verdadera relación entre Gloria y Amador Mohedano

Sin querer dejarse nada en el tintero, Rocío Carrasco ha puesto las cartas sobre la mesa, queriendo destapar la verdadera relación de sus tíos. «Lo que mi madre me ha contado. Amador era un niño muy lindo, con un carácter muy bueno, siempre le ha gustado mucho la música, los instrumentos, la guitarra. Gloria mucho más introvertida y para dentro, sigue siéndolo, un carácter más agrio, entre ellos chocaban, pero no me extraña porque siguen chochando o chocaban cuando yo he tenido conciencia y he estado con ellos», ha relatado, dejando claro que su relación fraternal no es tan idílica como intentan hacer creer. Y es que, aunque Amador y Gloria siempre han evitado estar en el foco mediático para no crear polémicas, la hija de ‘la más grande’ no ha podido evitar contar la poca relación que actualmente tiene con ellos, llegando incluso a acusarles de ser los culpables de la separación entre Rocío y Pedro Carrasco: «Tomaron una determinación que ninguno quería tomar. Yo le pregunté a mi padre: ‘papá, ¿por qué te separaste de mamá? Y él me dijo: ‘por tu tía Gloria y tu tío Amador’. Mi madre antepuso a su familia, o sea, a sus hermanos, a mi padre”.

La reaparición de María Teresa Campos

Esta vez, en este regreso de Rocío Carrasco a la pequeña pantalla, la hija de Jurado no ha estado sola. Ahora, delante de las cámaras, ha podido contar con el apoyo de varios de sus familiares y de una amiga muy especial tanto de ella como de su madre, María Teresa Campos, que siempre ha estado junto a la televisiva en prácticamente todos los años de su vida. Completamente emocionada, la madre de Terelu y Carmen ha compartido públicamente algunos de los recuerdos que guarda junto a a cantante: «Cada vez se habla más de la voz de ella, porque ella tenía una voz inigualable. Hay cosas que una artista como Rocío se le ocurre hacer. Y eso se queda ahí, marcado para toda la vida, como el día que ella salió con la sábana blanca”.

Una amistad que comenzó en los años 80, cuando la andaluza era la reina de las mañanas en televisión y era habitual invitar a Rocío Jurado a su programa para hacer entrevistas. Y es que, su vínculo siempre ha sido tan grande que la veterana presentadora ha sido testigo en primera persona del sufrimiento por el que ha tenido que pasar Carrasco. Tanto es así que, tras 20 años en silencio, María Teresa le dio el empujón definitivo a Rocío para que esta contara su verdad. Hasta hoy, que, al frente de las cámaras, ha continuado mostrándole todo su apoyo. «Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije: ‘Rocío, te voy a pedir un favor. Yo estoy ya muy mayor y cualquier día me voy.. Y yo no quiero morirme y que la gente crea que has sido una mala madre”, ha confesado. Y así ha sido.

Una carta de la albacea

Pero, si hay uno de los momentos más importantes de esta primera entrega de la docuserie y que nadie se esperaba, ese ha sido la llegada de Ana Iglesias -abogada, amiga y albacea de Rocío Jurado- al set de grabación. Una de las personalidades más importantes en la vida de ‘la más grande’ ha querido sorprender a Rocío Carrasco y le ha entregado una carta de su puño y letra para aclarar muchas dudas que, durante tanto tiempo, han surgido. En la misiva, Ana detalla aspectos íntimos de la vida de la cantante, como los problemas financieros a los que tuvo que hacer frente por la mala gestión de su hermano Amador o la tristeza que le produjo cuando la televisiva se fue a vivir a Argentona con Antonio David.

Y es que, aunque la albacea ha declinado la invitación de la productora para aparecer en el programa, lo cierto es que no ha querido perder la oportunidad de contar su verdad. “Cuando yo conocí a tu madre ella trabajaba con buenos profesionales, en aquella época tu tío Amador era exclusivamente el director artístico. Mientras tu padre vivió con tu madre ejerció de freno a la intención de Amador de asumir la función de los demás profesionales. Cuando se separaron, tu tío Amador desplazó a los demás profesionales y pasó a ocupar muchas de sus competencias para las que, en mi opinión, no tenía preparación”, ha empezado relatando la carta, dejando claro que la albacea nunca vio con buenos ojos la labor de Amador Mohedano como manager y administrador de los contratos y acuerdos de Rocío Jurado.

Además, Ana Iglesias también ha mostrado su sorpresa cuando vio por primera vez el testamento de Rocío Jurado: “No es nada frecuente dejar tanto legado a hermanos, sobrinos y terceros cuando el testador tiene hijos, que son sus legítimos herederos”. Una declaración que la protagonista de la velada ha entendido a la perfección: “Mi madre dejó a Ana como encargada de que se cumpliera su testamento porque ella sabía cómo eran mis tíos, sabían que eran capaces de comerme si no les dejaba bien cubiertos”.