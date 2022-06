Dieciséis años sin Rocío Jurado: analizamos 16 frases destacadas del icono feminista ‘más grande’

Han pasado más de tres lustros desde que tuvo lugar una de las muertes más dolorosas para el panorama español. Esta no es otra que la de Rocío Jurado, que dejaba el mundo el pasado 1 de junio de 2006 a los 59 años de edad a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Un durísimo varapalo del que se hizo eco su hermano y mánager, Amador Mohedano, dejando sumidos en la más absoluta tristeza a sus seres queridos.

Aunque la también conocida como la más grande se fue, dejó un legado inmenso en todos los rincones del planeta. Tanto es así, que ya es conocida como uno de los iconos del feminismo más destacados dentro de nuestras fronteras, habiendo servido como perfecta inspiración para sus fans de aquel entonces como para las nuevas generaciones que han querido interesarse en la gran labor de la madre de Rocío Carrasco a la hora de querer alcanzar la anhelada igualdad entre hombres y mujeres. Y aunque ahora se ha encargado su hija y heredera universal de seguir transmitiendo lo que su progenitora labró con mucho esfuerzo con iniciativas como el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer en el WiZink Center de Madrid, hay momentos (y frases) de la vida de la cantante que siguen estando muy presentes en nuestras vidas por su rotundidad.

“Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada, soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente”

Fue en una entrevista en Televisión Española cuando Rocío Jurado dejó claro su posicionamiento con respecto al feminismo. Además, también aprovechó para explicar su significado y dejar ver que éste está centrado principalmente en que las mujeres alcancen los mismos derechos que los hombres sin ir en contra de ellos.

“Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo”

Podría decirse que estas son unas de las palabras más icónicas de una de las reinas del folclore. Las pronunció en el tema Lo siento mi amor, con el objetivo de romper los tabús que giraban en torno al placer sexual de la mujer en un momento en el que la desinformación sobre el tema estaba a la orden del día. De hecho, por aquel entonces nadie podía llegar a imaginar que existía la inapetencia sexual y que cualquier mujer podía experimentarla.

“Me siento orgullosa de cantar temas que en boca de hombres nunca hubieran extrañado…”

La frase al completo es: “Me siento orgullosa de cantar temas que en boca de hombres nunca hubieran extrañado y que a las mujeres también nos suceden porque somos seres humanos”. Rocío Jurado dijo esta oración en medio de una entrevista con una periodista, en la que la profesional de la comunicación se cuestionaba si no le daba vergüenza a la artista hablar sobre ciertos temas en sus canciones.

“El único sujetador que me importa es el mental, que era el que tú te tenías que poner para no hacerme esa pregunta”

Teniendo en cuenta que fue una de las figuras más destacadas de sus tiempos, muchos eran los reporteros que le preguntaban a la más grande sobre algunas cuestiones de lo más íntimas, entre las que estaba su talla de sujetador. Pero llegó el momento de poner fin a ciertas impertinencias a golpe de un zasca que aún sigue sonando en pleno 2022.

“¿A que no te vas, a que sigues como un perro aquí a mi lado hasta que yo diga ‘ya’?”

Esta es una de las frases que la más grande entonó en su canción A que no te vas, el cual se popularizó en cuestión de instantes al poner sobre la mesa el poder de decisión femenino a la hora de poner fin a relaciones sentimentales. Un sentimiento que experimentaban muchas mujeres por aquel entonces y que tenían miedo a exteriorizar, convirtiendo así el tema de Rocío en un lema de vida.

“A los ‘mariquitas’ les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista”

“A los ‘mariquitas’ les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista. Además, es un mundo que necesita de mucho cariño. El mundo maravilloso de la estrella, ellos lo adoran porque es refugio para ellos. Necesitan de ese calor que yo les puedo brindar”. Así expresó la Jurado su apoyo hacia los homosexuales durante una entrevista televisiva con Mercedes Milá.

“Yo soy progay”

Durante su visita al programa Lo + Plus, Rocío Jurado se soltó la melena a la hora de hablar sobre sus ideales y sus pensamientos con total libertad. Una ocasión en la que dejó entrever que el colectivo LGTBIQ+ había servido como perfecta inspiración en su carrera y así seguiría siendo.

“No me gusta hacer lo primero que me ofrecen, sino lo que me gusta”

Cuatro años antes de morir, la que fuera esposa de Ortega Cano dijo esta frase para el diario ABC, aclarando así que todos sus proyectos van siempre en sintonía con sus valores y que medita previamente todo lo que tiene que ver con su carrera para no dar pasos en falso.

“Si los hombres pariesen, no habría guerras”

En el mismo año de su fallecimiento, Rocío Jurado ofreció una entrevista al periódico andaluz Sur en la que decía esta emblemática frase, haciendo referencia a que, en la mayor parte de ocasiones, las guerras están llevadas a cabo por hombres que si tuvieran otras ocupaciones no tendrían esa actitud.

“Soy una mujer que no tiene que justificar sus gustos, sus deseos y su manera de ser”

La revista Shangay llevó a cabo una jornada de premios en la que Rocío Jurado despuntó tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y es que, haciendo gala de su espontaneidad, la más grande dejó clara la gran personalidad con la que contaba al admitir que sus gustos, sus deseos y sus valores nada tienen que ver con los de otras artistas, y no son ni mejores ni peores, sino diferentes.

“Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava”

Paloma brava es una de las canciones más feministas de Rocío Jurado. En ella intenta transmitir el mensaje de libertad y decisión propia de las mujeres con respecto a los hombres, aclarando que ellas no están ni estarán para cuando ellos lo deseen y reivindicando así la postura de las féminas en un panorama social muy polémico.

“No tengo ni un día en mi vida que no me acuerde de Lola Flores y Juana Reina”

Durante el transcurso de su carrera, Rocío Jurado no se olvidó de sus compañeras de profesión: Lola Flores y Juana Reina. Ambas eran sus referentes y así lo aseguraba: “Ellas están en mi mente, en mi corazón, en mis canciones, en mis recuerdos, ellas están conmigo (…) Juana Reina es la reina auténtica de la copla española, la majestad, el saber caminar en el escenario, el sentimiento, es como si de pronto la Macarena se pusiera a cantar”, pronunciaba.

“Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso…”

El tema Ese hombre de Rocío Jurado es uno de los más sonados dentro de sus grandes éxitos. Y no es para menos, ya que en la canción en cuestión hace referencia a los hombres que aparentemente parecen educados y que terminan siendo todo lo contrario, dedicándoles la artista una serie de adjetivos de lo más contundentes.

“Ahora es tarde, señora”

Esta es otra de las frases de Rocío Jurado, concretamente de la canción Señora, en la cual habla sobre la importancia de llevar a cabo las decisiones de la manera más pronta posible, antes de que estas no tengan solución, por eso también pronuncia otras palabras como “ya era tarde para echar atrás”.

“Rambo no soy”

Una de las referencias más destacadas de la cantante es la que también hizo a Rambo, destacando su valía tanto física como emocional pero aclarando que su fuerza tampoco era sobrenatural como la del personaje cinematográfico.

“Mi madre ha sido la compañera mejor que podía tener en mi vida”

Además de decir esto, haciendo referencia a su progenitora, Rocío Jurado la calificó como “el ser más absolutamente mágico que ha habido en su vida”, admitiendo así que fue uno de sus apoyos fundamentales al igual que lo fue más tarde su hija Rocío.

La figura de Rocío Jurado, a examen por el feminismo

Teniendo en cuenta que a día de hoy la más grande es considerada una adelantada a su tiempo a la hora de llevar el feminismo por bandera, en LOOK nos hemos puesto en contacto con María Murnau, CEO y fundadora de Feminista Ilustrada, que nos ha hecho partícipes de su opinión sobre la labor de la cantante en vida.

Aunque la experta confirma que la sociedad se ha polarizado bastante en los últimos 16 años, lo cierto es que aún queda mucho trabajo por llevar a cabo: “Por una parte, el sector más afín a la igualdad se ha involucrado bastante, pero por el otro el más reacio también ha cargado más contra las iniciativas relacionadas con el feminismo. No diría que una gran parte de la sociedad haya avanzado en esa dirección, porque las cifras hablan más de violencia contra las mujeres y desde edades más tempranas comenzaba explicando, dejando entrever que se está avanzando, aunque a pasos pequeños”, aseguraba, dejando entrever que la lucha que comenzaron mujeres como Rocío solo acaba de empezar.

Con respecto a si considera que Rocío Jurado ha cobrado un papel importante en el feminismo, María lo tiene claro: “Creo que es complicado mantenerse como símbolo de un país, como lo era ella, y a la vez ser feminista, porque ser feminista en esa época era ser bastante antisistema. Pero sí creo que a través de muchas letras, su actitud y muchos discursos, sí que contribuyó a normalizar más esta lucha, al menos sin duda a quitarle carga negativa a esa palabra. Su declaración ‘Soy feminista, no soy detractora del hombre, para nada, soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente’ tuvo mucho impacto, porque en esa época los mensajes de la televisión en prime time llegaban a mucha gente, ahora tenemos muchos canales y muchos influencers, y ella lo era en el sentido estricto de la palabra. En ese momento, que una mujer como ella respaldara ese discurso fue un momento importante (…) Necesitamos mujeres líderes que inspiren a otras mujeres, da igual el sector”, apunta la experta en el tema, valorando el gran peso que tenía Jurado a la hora de ser una artista muy querida y mantenerse fiel a sus ideales: “Rocío Jurado me parece un gran ejemplo de artista con un gran talento y que con su actitud cambió muchas mentes, y que además, de forma explícita, se posicionó en varias ocasiones por los derechos de las mujeres. Aunque ahora haya alguna más que lo hace, si lo pensamos bien, no es algo tan habitual, por lo que en su época tiene mucho más mérito”.

Para poner fin a la entrevista, la creadora de Feminista Ilustrada hizo hincapié en la importancia de crear iniciativas como la que tuvo lugar el 8 de marzo en el WiZink Center: “Creo que todos los homenajes a mujeres líderes van a ser siempre pocos, porque llevamos toda una historia de silencio, así que de base creo que todas las iniciativas de este tipo son geniales”. Un proyecto que pudo llevarse a cabo por la hija mayor y heredera universal de la intérprete, que ha continuado con la lucha feminista por su cuenta: “Particularmente, creo que Rocío Carrasco también ha contribuido a visibilizar la violencia de género para un sector que no está en las redes sociales”, zanjaba.