La presencia de Mette Marit en actos públicos es bastante escasa debido a la enfermedad que padece desde hace años. Aún así, la esposa del príncipe Haakon hace un esfuerzo por mantenerse activa, sobre todo dado el papel que en un futuro -no muy lejano-, habrá de desempeñar. Hace unos días se anunciaba que la pareja viajará pronto a Suecia en una visita oficial por invitación de los príncipes Victoria y Daniel, con quienes mantiene una excelente relación, pero por ahora, ha sido Haakon quien ha tenido que trasladarse solo a Estados Unidos para una serie de compromisos institucionales.

Sin embargo, mientras su marido cruzaba en Atlántico, la Princesa no se ha mantenido al margen de la vida pública. La Princesa ha asistido a la despedida de una persona cercana a su entorno, Kim Friele. Un funeral al que también acudía la reina Sonia y que tiene un especial significado. Y es que Friele, fallecida el pasado mes de noviembre, era todo un icono para el colectivo LGTBI+ ya que, a lo largo de su vida fue una gran activista y luchó por la despenalización de la homosexualidad, que durante años fue duramente castigada en Noruega, incluso considerada un trastorno psiquiátrico.

La Princesa y la Reina no han querido faltar a la despedida de este referente para el colectivo LGTBI+, de la que, en alguna ocasión, la propia Mette Marit aseguró que era uno de sus grandes modelos a seguir. Concretamente, en el año 2016, en la presentación de su biografía, que Mette Marit apoyó de manera ferviente e incluso no pudo evitar contener la emoción al escuchar su historia.

El funeral se ha celebrado en la catedral de Oslo, el mismo escenario en el que justo hace dos décadas tenía lugar el enlace entre el entonces príncipe heredero y la noruega, que supuso el triunfo del amor frente a todos los convencionalismos del momento. La reina Sonia también ha querido rendir su particular homenaje a la activista y ha insistido en la importancia que tiene respetar a todas las personas, independientemente de sus orientaciones o creencias. De hecho, no han faltado las banderas con los tonos del arcoíris, presentes hasta en el look de Mette Marit, con un pequeño pin que centraba la atención en su riguroso look en negro.

La esposa de Haakon de Noruega no es la única royal que está especialmente volcada con los derechos del colectivo LGTBI+, sino que hay otras royals como Mary de Dinamarca o Victoria de Suecia que luchan activamente en esta cuestión. Recientemente, la heredera sueca -muy amiga de Mette Marit-, fue premiada como la ‘Heterosexual del año’ por la revista GX y además ofreció un discurso por el Día del Orgullo en Estocolmo. De la misma manera, Mary de Dinamarca asistía a varios actos hace apenas unas semanas, en el marco de la Copenghague Pride Week.