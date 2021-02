La princesa Mette Marit de Noruega nunca lo ha tenido especialmente fácil. La hoy esposa del heredero a la Corona del país escandinavo ha estado rodeada por la polémica desde que conoció a Haakon y hasta hace no mucho, aunque con el tiempo ha sabido ganarse el cariño de los noruegos. Atrás ha quedado un pasado turbulento, aunque la enfermedad que padece la aleja en numerosas ocasiones de los compromisos oficiales. Fue ella la primera de la nueva generación royal en abrir la veda para que se produjesen bodas mixtas e incluso escandalizó a los noruegos conviviendo con el Príncipe antes de su enlace y aportando un hijo de un matrimonio anterior. Pero eso es ya parte del pasado.

La Princesa ha participado hace unos días en un podcast para el canal de televisión estatal noruego NRK. Se trata del primer evento en solitario en el que ha participado Mette Marit en casi un año. Ha sido este fin de semana cuando se ha publicado el podcast, en el que la Princesa habla de abiertamente de numerosas cuestiones, como la vergüenza que a veces siente o su enfermedad.

Mette Marit ha revelado que para ella fue muy difícil su primera etapa como miembro de la familia real. La esposa del príncipe Haakon confiesa que fue sometida a una enorme presión al principio y que para ella fue todo un reto estar en el foco de atención. “Hay algunos períodos en la vida, tal vez especialmente la primera fase como miembro de la familia real, en los que todavía no puedo pensar sin tener que vomitar. Porque fue tan difícil. Hay una serie de programas de televisión que se han emitido recientemente sobre la familia real, donde se repasa esta etapa mía y de Haakon al principio, y no puedo verla «, ha confesado la Princesa.

Mette Marit considera que las numerosas críticas que recibió al principio realmente no eran algo a lo que debía dar excesiva importancia ni piensa que la gente quisiera causarle daño: “la gente solo quería tener algo de qué hablar. De hecho, me he prometido a mí misma que después de ese período, nunca volveré a sentir vergüenza. No hay nada que me haga sentir que no soy lo suficientemente buena de una forma u otra», mantiene la nuera del rey Harald.

En el podcast, Mette-Marit también reflexiona sobre una de las cuestiones que más debate ha abierto en los últimos tiempos y es su reducida agenda, lo que a veces algunos han querido que se perciba como algo de lo que avergonzarse. En 2018 se anunció que le habían diagnosticado fibrosis pulmonar crónica y que, en ocasiones, no podría cumplir con todas sus funciones oficiales aunque no ha visto su agenda completamente cancelada. “Creo que me siento un poco avergonzada de estar enferma», ha relatado.

Quien también ha visto reducida en gran medida su agenda en los últimos tiempos es el rey Harald. Debido a diversos problemas de salud, el monarca, que acaba de cumplir ochenta y cuatro años, ha tenido que delegar gran parte de sus responsabilidades en el príncipe Haakon -que ejerce de regente en estos momentos- aunque fuentes cercanas al soberano aseguran que en ningún caso entra en sus planes la posibilidad de abdicar.