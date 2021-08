Mary de Dinamarca refuerza su compromiso con el colectivo LGTBI+

Intensa agenda la de Mary de Dinamarca tras finalizar sus vacaciones de verano. Hace unos días que los Príncipes regresaban de pasar unos días en familia junto a sus hijos y acompañaban al mayor de ellos a su nueva aventura como alumno del prestigioso internado Herlufshom. Mientras la reina margarita se encuentra en compañía de su hijo menor, el príncipe Joaquín, en su residencia francesa, el heredero y su esposa ya han vuelto a la rutina. De hecho, estos días, en ausencia de la monarca, es Federico quien se encuentra ejerciendo como regente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

La australiana ha sido la encargada de presidir en Copenhague la apertura del Foro de Derechos Humanos de 2021, así como los actos en relación con WorldPride y EuroGames. Una serie de encuentros que se van a llevar a cabo a lo largo de tres días en los que se van a tratar temas como la educación, el arte, los deportes, la cultura, el bienestar sexual y la salud. La esposa del príncipe Federico es embajadora de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y patrocinadora de WorldPride y EuroGames.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Para esta cita, la nuera de la reina Margarita de Dinamarca ha apostado por un sofisticado look en clave working muy favorecedor. La Princesa ha lucido una blusa nueva de manga ligeramente abullonada en color blanco de la firma Britt Sisseck, que ha combinado con un elegante pantalón de pata ancha en color rosa de Phillip Lim. Como complementos ha apostado por un bolso de Max Mara -también de estreno- y zapatos de ante en color rosa de Jimmy Choo. En lo que respecta a las joyas, se ha decantado por una pulsera de Cartier, un brazalete de Rebekka Notkin y pendientes de Sophie Bille Brahe. No ha faltado el paraguas con la bandera arcoiris a su llegada al recinto, ya que el clima no ha acompañado en la jornada.

El compromiso de la Princesa con la comunidad LGTBI ha sido muy firme desde hace tiempo. El pasado año, debido a que la pandemia no permitió la celebración tradicional del Orgullo, se llevó a cabo el primer Global Pride de manera virtual. Un evento en el que participaron numerosas figuras relevantes a nivel mundial, incluida la esposa del príncipe Federico.

Un momento importante

Los próximos meses van a ser especialmente importantes para la vida de los príncipes Federico y Mary de Dinamarca. A pesar de que la reina Margarita no parece tener intención alguna de ceder el testigo a su heredero, son muchos los que apuntan a que cada vez el Príncipe pueda asumir más funciones y acaparar un mayor protagonismo. Una situación que afecta de manera directa a Mary, quien ha conseguido ganarse el cariño de la Reina a pesar de las dificultades iniciales. El hecho además de que el príncipe Christian ya se esté preparando en uno de los centros más exclusivos del país es la prueba de que, poco a poco, el heredero y su familia se van abriendo camino para un futuro que se torna cada vez más próximo.