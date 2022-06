Rocío Carrasco ya no se calla. La hija de Rocío Jurado, que había estado más de dos décadas en absoluto silencio tomó la decisión de dar un paso al frente en marzo de 2021 con el estreno de su propio documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Desde entonces, ha hecho frente a todas las cuestiones de las que se han estado hablando durante todos estos años en los que ella ha estado en un segundo plano. A dos días del estreno de la segunda entrega de su docu-serie, En el nombre de Rocío, la empresaria ha reaparecido vía telefónica para aclarar algunos puntos sobre el testamento inédito de su madre.

Por un lado, Rosa Benito ha asegurado que «no tiene miedo» ante la inminente emisión de los próximos capítulos. «Hemos estado con ella porque ella ha querido siempre y hoy seguimos respetándola, amándola”, ha indicado también sobre la figura de la cantante. Palabras a las que Rocío Carrasco no ha tardado en reaccionar este mismo martes en Sálvame. “Puede hablar en primera persona, pero no puede meter el plural. Respetándola y amándola, yo no tiro a matar a la persona que más quiere la persona que yo respeto tantísimo”, ha comenzado diciendo la madre de Rocío Flores.

Sobre el testamento inédito que mostrará Rocío , la madrileña se ha pronunciado ante el presunto desconocimiento por parte de su familia más mediática. «No me vale el ‘no lo sabía’. Y tanto que lo sabe», ha indicado muy contundente. La hija de Pedro Carrasco ha añadido que sobre los papeles de la herencia que encontró en un buró en Montealto todo va a quedar perfectamente explicado. «Queda demostrado que hay una parte de la familia que lo sabe», ha afirmado muy segura. «Viendo toda la serie documental se entiende a la perfección todo lo que ha sucedido, sucede y por qué sucede. Es muy esclarecedor para todas estas cuestiones y queda todo demostrado», ha finalizado.

Por el momento, hay que esperar unos días para poder ver qué es lo que realmente sucede tras la muerte de Rocío Jurado, quien fallecía el 1 de junio de 2006 en La Moraleja a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía desde hacía unos años. Además, en este nuevo relato de Rocío Carrasco, el telespectador descubrirá los motivos por los cuales se distanció de José Ortega Cano, su tío, Amador Mohedano y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, entre otros.

De esta manera, parece que quedará al margen su hija, Rocío Flores, quien no se ha pronunciado al respecto sobre lo que tendrá que abordar tanto ella como el resto de miembros de su familia, incluido su padre, Antonio David Flores. Es necesario recordar que, el exguardia civil fue despedido fulminantemente de Sálvame y de todos los programas que conformasen el grupo audiovisual liderado por Paolo Vasile tras la emisión de los dos primeros capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva.