Rosa Benito y su hija, devastadas por la muerte de una de sus familiares más queridas

No es un buen momento en el clan Mohedano. Pese a que las aguas parecían estar calmándose en torno a esta familiar, una durísima pérdida les ha azotado de manera inesperada, provocando el llanto desconsolado de algunos miembros de la unidad como es el caso de Rosario Mohedano y su madre, Rosa Benito.

A través de una tierna publicación en Instagram, la cantante ha querido expresar a sus casi 170 mil seguidores lo difícil que han sido las últimas horas tanto para ella como para su progenitora: “Una noche larga y triste, muy triste”, comenzaba explicando en el pie de una imagen en la que aparecía posando en compañía de su tía Virtudes, que ha fallecido durante la madrugada del miércoles a consecuencia de una enfermedad con la que ya llevaba cierto tiempo lidiando.

El testimonio de Rosario no ha quedado ahí, y ha seguido haciendo hincapié en la importancia de la figura de su tía en su vida: “No habrá otra como tú tita, ejemplo de mujer trabajadora, cariñosa y amorosa con toda su familia. Siempre tenías una solución para cada agobio o problema y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar… Y hacías especial cada momento… Cuánto te voy a echar de menos tita”, aseguraba, para después desvelar los planes que tenían en común de cara a los próximos días: “Estábamos organizando un viaje para verte la semana que viene, queriendo contarte muchas cosas y achucharte hasta que me dolieran los brazos, pero no ha podido ser… No hemos tenido tiempo”, admitía con pesar.

Ahora a la hija de la colaboradora de Ya es mediodía no le queda otra que afrontar este duro bache y alentar a sus primos y a sus tíos: “Hoy tengo el alma rota por tu partida tita Virtudes. A mis primos que son como hermanos y a mi tío Juan Carlos, todo mi amor incondicional. Ahora nos vemos. Os quiero familia. Te quiero tita. Descansa en paz”, finalizaba su comunicado, visiblemente apenada por todo lo sucedido.

Por su parte y tras haberse trasladado a tierras alicantinas para acompañar a su hermano en tan difícil momento, Rosa Benito también ha reaccionado en redes sociales al fallecimiento de su cuñada con unas fotos de lo más familiares: “Mi hoy, no tiene color, se apagó tu sonrisa, mi cuñada, mi hermana, la que siempre encontraba solución a todo, siempre positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todos los años que estuvimos juntas (…) Una mujer trabajadora como no he conocido, enamorada de su familia, lo más importante para ti, y ya ves qué injusta es la vida a veces, ahora que podías disfrutar de todo lo que durante tantos años has luchado. Te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidaré, que hiciste muy feliz a mi hermano y ahora él me preocupa. ¡Cuánto dolor!”, escribía, admitiendo en presente que “la quiere” porque “siempre estará en su vida”.

Una familia muy unida

Teniendo en cuenta la gran relación que une a Rosa Benito con sus cinco hermanos, la pérdida repentina de Virtudes es un varapalo muy difícil de digerir. Son muchas las ocasiones en las que la colaboradora ha presumido de estar muy ligada a su familia no mediática, y de hecho, fue hace tan solo unos meses cuando posó con todos ellos por primera vez en una fecha muy especial. Concretamente el 19 de septiembre de 2021, la ganadora de Supervivientes hizo una publicación en Instagram en la que agradecía a Dios por tener una “familia tan bonita”.