Ya han pasado varias semanas desde que arrancara Supervivientes 2022. Una edición que promete y mucho. Durante estos primeros días, los participantes ya han comenzado a tener afinidades o, por el contrario, han surgido los primeros rifirrafes. Además de la dura convivencia en condiciones climatológicas adversas y el hambre, los participantes tienen que hacer frente a numerosas pruebas, retos y por supuesto, a las temidas -solo por algunos-, nominaciones.

La última gala del reality que tuvo lugar este jueves y estuvo capitaneada por Jorge Javier Vázquez dio para mucho. Nada más comenzar el espacio se produjo, como viene siendo habitual el tradicional juego de localización en el que los participantes deben darlo todo para poder elegir la Playa en la que pasarán la próxima semana. Finalmente, Playa Royale se puso a la cabeza.

Otro de los momentos más tensos de la emisión fue cuando el presentador fue descartando concursantes hasta que dijo el nombre de Ainhoa Cantalapiedra, quien se convirtió en la tercera expulsada. De esta manera, se trasladó a Playa Parásito donde se encontró con Rubén Montesinos, con quien se batirá en duelo para que se produzca la expulsión definitiva.

En cuanto a los nominados de la semana, la tabla del ranking quedó así: Kiko Matamoros, Juan Muñoz y Alejandro Nieto quienes ya saben a lo que se enfrentan y por otro lado, Ignacio de Borbón.

Charo Vega, primera expulsada oficial

Charo Vega no podía más. El concurso se le estaba haciendo cuesta arriba hasta que, finalmente fue nominada y comenzó a ver la luz para poner el punto final a esta extrema aventura. Fue expulsada, pero lo que no sabía era que tendría que convivir unos días más en Playa Parásito con Rubén Montesinos y que, sería la audiencia quien decidiría la permanencia de uno de ellos. Fue entonces, cuando Vega sufrió un fuerte ataque de ansiedad en p

“Que alguien me ayude. No puedo ni hablar”, dijo mientras se llevaba las manos a la cabeza. “Me ahogo, por favor”, continuó. Ante la gravedad de la situación Jorge Javier le avisó que los servicios sanitarios estaban en camino para que fuera atendida. Días después, se convertía en la primera expulsada del formato de Telecinco.

Este jueves, Charo Vega llegaba al plató, con un rostro mucho más animado y confesó que no volvería a vivir esta experiencia. «Voy a decir una cosa que quiero decir aquí porque yo tenía muchísimas ganas de esto, de ir. Y… quiero pedir disculpas, de verdad a toda la gente que ha confiado en que yo lo iba a hacer muy bien y los he defraudado», contaba. Segundos después, confesaba que la «incertidumbre» de no saber cuándo iba a volver a España fue lo que sentenció su paso por el concurso.