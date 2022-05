El desconocido pasado mediático del defensor más polémico de Alejandro Nieto en ‘Supervivientes’

Aunque la vida sentimental de Nuria Fergó haya sido todo un misterio desde que salió de Operación Triunfo 1, lo cierto es que su corazón estuvo ocupado por César Arévalo, un joven sevillano que conquistó el corazón de la cantante y que ahora ha saltado a la fama por algo totalmente distinto. Y es que, el que fuera también asesor del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa se ha convertido en el defensor de Alejandro Nieto durante la estancia de éste en Supervivientes, llegando a coronarse como uno de los presentes en plató más polémicos de la edición.

Fue durante el último programa de Tierra de Nadie cuando el amigo del concursante coincidió en Telecinco con algunos colaboradores, entre los que estaba Alexia Rivas. Muchos de ellos no consideran idílica la actitud del novio de Tania Medina desde que comenzó su aventura en los Cayos Cochinos, algo por lo que César se ha visto en la obligación de arremeter contra prácticamente todo el plató, siendo la peor parada la que fuera novia de Alfonso Merlos. Y es que, cuando Carlos Sobera dio paso a un vídeo en el que se veía el paso de Alejandro Nieto en Playa Paraíso junto a Ignacio de Borbón y posteriormente su derrota en el juego de recompensa, muchos exconcursantes aprovecharon para criticar la “mala actitud” y “mala boca” del que fuera participante de La Isla de las Tentaciones. Algo que no toleró su defensor, que durante el corte publicitario protagonizó un tenso encuentro con algunos asistentes, como el novio de Marta Peñate.

Una vez continuó el programa, Arévalo parecía firme en sus convicciones hasta el punto de tirar por tierra las opiniones de los exparticipantes: “El comentario de Alejandro me parece absurdo. Lo que digo es que, que lo que digan ellos tres, me puede parecer normal, pero que lo diga una periodista… (…) Tú estás ahí sentada para ganarte una silla y tienes que seguir el guion contra Alejandro con alegatos que no tienen sentido”, atacaba, refiriéndose directamente a Alexia. Algo a lo que ella respondió tajante: “Se nota que no me conoces, porque si estoy aquí es por ser yo misma. Mis compañeros pueden ser mil veces más inteligentes que yo, no porque yo tenga una carrera voy a saber. No son menos que yo por no ser periodistas. Delante de mí los respetas. ¡Deja opinar libremente! Eres muy sucio”, confesaba la periodista, ganándose el aplauso de todo el público.

Una faceta desconocida

Aunque su apariencia haya cambiado considerablemente, lo cierto es que César ya formó parte del foco mediático en el pasado. En primer lugar lo hizo como pareja de Nuria Fergó, y aunque intentaron mantenerse lo más herméticos con respecto a su relación amorosa, no pudieron evitar que se hicieran públicas unas imágenes de ambos de lo más cariñosos, lo que confirmó lo que todos sus fans se esperaban. Más tarde y una vez zanjó su romance con la cantante, Arévalo volvió a vivir la magia del amor en primera plana, aunque esta vez como asesor de Mujeres y Hombres y Viceversa. Después de eso poco se ha vuelto a saber de un defensor que está cumpliendo su labor en Supervivientes con creces, y se espera que dé mucho de qué hablar de cara a los próximos meses.