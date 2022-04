Rosa Benito hace saltar las alarmas al reaparecer públicamente con un sorprendente aspecto físico

La nueva edición de Supervivientes ha llegado cargada de novedades. El formato prometía dar un giro de 180 grados para entretener al espectador, y parece estar consiguiéndolo con creces. En primer lugar, el programa ha incorporado entre sus presentadores a Ion Aramendi, quien será encargado de dirigir Conexión Honduras cada domingo en el plató de Telecinco. El pasado 24 de abril fue su gran debut, en el cual contó con el apoyo de algunos colaboradores, entre los que estaba Rosa Benito.

Aunque es habitual ver a la colaboradora presente en el plató de Supervivientes en virtud de ganadora de la edición de 2011, ha sido en esta ocasión cuando ha llamado especialmente la atención su presencia. Y es que, Rosa Benito estrenaba un cambio de imagen que no pasaba desapercibido ni en redes sociales ni entre los comentaristas allí presentes. Este retoque no es otro que un aumento de labios por el cual la ex de Amador Mohedano lucía una boca mucho más voluminosa e hidratada, sumándose así a una tendencia que va in crescendo con el paso de los meses. Pero, ¿qué se habrá hecho exactamente la alicantina? Pese a que ella no se ha pronunciado al respecto, tal vez en las próximas horas sea alguno de sus compañeros de profesión quien saque el tema de manera televisiva, despejando así una duda que lleva estando presente en el universo 2.0 desde la noche del día 24.

De esta manera, Benito estaría contradiciéndose a sí misma, ya que en diversas ocasiones no ha tenido reparo en expresar su desaprobación hacia los retoques estéticos de este calibre, ya sea por miedo o por otros motivos. Rosa siempre ha apostado por cuidarse la piel de forma natural y con tratamientos menos “invasivos” y llevados a cabo a diario, por lo que quizá este efecto de aumento sea fruto de un gloss voluminizador con el que conseguir una sensación de labios más jugosos sin necesidad de pasar por ninguna clínica especializada.

No es la primera vez que la madre de Rosario Mohedano se ve obligada a hablar sobre su impecable imagen a sus 66 años. Era durante el pasado mes de marzo, cuando Sonsoles Ónega no podía evitar preguntarle en pleno directo sobre si se había realizado o no algún tratamiento estético para lucir una piel perfectamente tersa: “Yo me hago lo del plasma, que para mí es maravilloso”, admitía la protagonista en cuestión, aclarando no haber recurrido al bótox en ninguna ocasión. El procedimiento al que se refería se basa en una extracción sanguínea que posteriormente se centrifuga para conseguir una mayor concentración de plaquetas que son inyectadas en la cara. Una técnica muy natural que consigue combatir el envejecimiento de la piel entre los pacientes sin necesidad de optar por el bótox, opción que la propia Rosa considera que “deja sin expresión” a todos aquellos que se someten a ella. De hecho, no ha tenido reparo en diversos momentos de hablar sobre las ocasiones en las que Rocío Flores ha pasado por quirófano, para su opinión, desacertadas: “Es una pena que empiece a pincharse tan joven”, decía.