Rosario Mohedano ha vuelto a reaparecer en un evento y de nuevo lo ha hecho junto a su madre. Ninguna de las dos está por la labor de volver a trabajar juntas sobre el escenario y la colaboradora de Ya es mediodía, comentaba que ya lo hacían en casa, con los niños. Pero el momento más polémico fue cuando la cantante reconoció que su prima Rocío Carrasco no la ha llamado para estar en el homenaje que se celebrará a Rocío Jurado: «No se ha producido esa llamada y por ahora no se nada».

Rocío Carrasco presenta «Mujeres Cantan a Rocío Jurado», un concierto benéfico que tendrá lugar el 8 de marzo que reunirá a mujeres artistas para cantar a Rocío Jurado. Puedes hacerte con tus entradas a través de nuestra web en este link: https://t.co/O5DR3ng5vX pic.twitter.com/AFLKYMDUXT — WiZink Center (@WiZinkCenter) January 20, 2022

El Día de la Mujer es el elegido para celebrar un espectáculo tributo a la más grande que promete ser inolvidable. Será el próximo 8 de marzo cuando el WiZink Center de Madrid acogerá a Mujeres que cantan a Rocío Jurado. Todavía no se ha hecho oficial la lista de artistas que participarán en el show, pero lo que parece claro es que Rosario Mohedano no será una de las cantantes que brindará su voz a la diva española de la copla.

Es Rocío Carrasco quien está organizando y supervisando todo para este gran día, pero el hecho de que todavía no haya llamado a su prima -quedando algo más de un mes- da que pensar que no participará en un homenaje que a ella le haría mucha ilusión. No obstante, queda tiempo aún y Rosario Mohedano deja la puerta abierta: «Lo que sí que sé es que cada vez que me subo a un escenario le hago un guiño a mi tía, y cada vez que me levanto de la cama y vivo, el homenaje se lo hago (…). ella se merece todos los homenajes del mundo, se lo va a hacer alguien que la adora, así que, seguro que va a quedar súper bonito».

Si será o no una de las cantantes que pondrá su voz para recordar a Rocío Jurado es algo independiente a la mala relación que mantiene la familia Mohedano con Rocío Carrasco. No obstante, Rosario siempre ha sido la que más neutral se ha mantenido en el conflicto y en las opiniones contra la hija de Rocío Jurado.

Buena muestra de ello es la fotografía que compartió hace meses en su cuenta de Instagram. Una imagen perteneciente al álbum de fotos del bautizo de su hija Alejandra que se celebró en Madrid el 11 de noviembre de 2011. Allí posaban sonrientes Rosario Mohedano junto a Rocío Carrasco y Rocío Flores. Aún no se había desencadenado la tormenta entre madre e hija que daría inicio a un distanciamiento que a día de hoy aún sigue.