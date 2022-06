Tras recorrer medio mundo, Edmundo Arrocet ha regresado a España, reapareciendo públicamente en los Influencers Awards. Y es que, después de ofrecer una entrevista en una conocida revista donde habló abiertamente de las Campos, confesando no tener ningún contacto con ellas, ha sido inevitable volver a preguntarle por la situación. Pues, aunque no ha seguido Supervivientes, sí ha estado informado de la crónica social. Precisamente fue su hija Gabriela quien se sentó en Viva la vida para hablar del clan familiar, juzgando públicamente el presunto mal trato de Terelu y Carmen hacia su madre.

“Yo ahí no puedo decir nada. Lo que le pasó a María Gabriela fue que ella vio un programa donde trataron mal a la mamá y esa falta de respeto no le gustó”, ha comunicado en un intento de defender las palabras de su hija. No obstante, aunque su relación con las hermanas televisivas sea inexistente, ha confesado que sus otros dos hijos sí que mantienen el contacto con María Teresa Campos, incluso siguen hablando por teléfono.

Edmundo y la presentadora de Telecinco tuvieron una mediática historia de amor que puso punto y final el pasado 2020. Desde entonces, ambos han protagonizado varios enfrentamientos en la pequeña pantalla, llegando incluso a discutir por la forma en que se terminaron las cosas. Sin embargo, el exconcursante del talent de supervivencia no está de acuerdo en todo lo que se ha dicho de él, aunque considera que aún tienen una conversación pendiente: “Yo creo que, a la larga, con el tiempo sí. Lo que a mí me dolió mucho es que hayan mentido y que digan que yo la he dejado por un Whatsapp, eso no lo hago yo en la vida”. Además, Gabriela confesó en el espacio televisivo de Emma García que su familia ayudó mucho económicamente a María Teresa cuando esta lo necesitó, algo que no ha desmentido Bigote. “Son pequeños detalles. Existen deudas pendientes”, ha sentenciado, afirmando creer que pronto se saldarán.

Pese a todo, el humorista no le guarda ningún rencor a la televisiva, demostrando seguir teniéndole un cariño inmenso. Y es que, Bigote se acaba de enterar que la que fuera el amor de su vida regresa a la pequeña pantalla para formar parte de En el nombre de Rocío, algo de lo que está completamente orgulloso: “Me parece muy bien, porque Teresita se merece tener un programa porque ella tiene una cultura impresionante a todo nivel, tanto de radio como de televisión. Ella podría hacer un programa para ella sola durante 10 años. Ella se merece eso y mucho más, por lo tanto, para mí, es una gran alegría”.

Si bien con las hermanas y la matriarca de las Campos no ha acabado muy bien, su relación con Alejandra Rubio ha sido todo lo contrario. “A mí me cae muy bien. Ella siempre estaba con su abuela y siempre visitándola y queriéndola y, cuando se tiene ese cariño inmenso, quiere decir que los sentimientos son grandes”, se ha sincerado a las cámaras. Ahora, lejos del clan, Edmundo sentenciado con total sinceridad que su corazón, por el momento, no está ocupado: “Estoy libre, como el viento”.