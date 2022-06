La familia Mohedano vuelve a estar en guerra. La emisión de la primera parte de la docuserie de En el nombre de Rocío, sumada a la polémica generada por los azucarillos de la más grande, de los cuales su hija y heredera universal era desconocedora, han vuelto a provocar un cisma en un clan que cada vez parece estar más separado. Es por ello que, teniendo en cuenta el revuelo generado a su alrededor, Amador Mohedano ha hablado largo y tendido con las cámaras de Gtres para expresar su parecer al respecto.

Mientras se disponía a volver a casa tras haber pasado varias horas en la capital, el hermano de la más grande no tenía reparo en hablar con los medios de comunicación presentes en la estación: “Estoy bien. No tengo miedo a nada”, desvelaba. Unas palabras con las que deja entrever que, ni el último testimonio de Rocío Carrasco, ha hecho que él se achante: “Nos molesta, porque molesta (…) Nos afecta a todos. No nos gusta lo que está pasando, pero bueno, cada cual es libre de hacer…”, admitía, intentando quitar hierro al asunto, aunque sin poder evitar mostrar cierto pesar ante la próxima emisión de los minutos que quedan de la docuserie En el nombre de Rocío, en la cual la ex de Antonio David Flores está destapando públicamente todos y cada uno de los entresijos que rodean a su familia mediática, y que han impedido que ella pueda continuar su relación amistosa con ellos con total normalidad.

Con respecto al tema de los polémicos azucarillos, Amador ha negado rotundamente que, ni él ni los responsables, tuvieran intención alguna de aprovecharse de la imagen de su hermana: “Eso es una pena para las niñas de la asociación, que llevan desde que Rocío estaba viva. Ellos ya tenían la asociación montada. Que ellos tengan recuerdos… Lo de los azucarillos es una chorrada. Eso es un empresario que ha querido hacer eso para repartirlo en los restaurantes y bares de Chipiona como regalo, ya está, un detalle”, señalaba, eximiendo de importancia a un asunto que ha molestado especialmente a la hija mayor de Rocío Jurado, que, como dueña de la imagen y marca de su madre, ha dejado clara su postura a la hora de llevar a cabo este tipo de iniciativas sin su consentimiento.

Otro de los temas que el ex de Rosa Benito tiene en el tintero es la información que apunta a que, tanto su hermana Gloria como él, pedían dinero a Rocío Jurado mientras se encontraba convaleciente en el hospital. Algo que él se ha encargado de negar rotundamente por activa y por pasiva: “Yo tengo la conciencia tranquila. Si de pronto hay un papelito de Rocío que nunca he visto, como he dicho que no la he visto nunca escribiendo, pues no sé. Pero seguro que no dirá nada”, indicaba, para después mandar un mensaje contundente a su sobrina: “Mi sobrina que se deje de mí un poquito, que piense bien las cosas, lo que hace, y que sepa que hay mucha mentira de lo que está diciendo”, le decía, para después confesar que la relación entre ambos está muy “envenenada” como para retomarla en algún momento.