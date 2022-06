Comienzan a llegar las primeras reacciones tras el estreno de En el nombre de Rocío. Mientras Ana María Aldón ha agradecido las palabras de Rocío Carrasco, el clan Mohedano ha querido mantenerse al margen. Sin embargo, a última hora de la tarde, Amador ha conectado en directo con Viva la vida para dar su punto de vista sobre la docuserie y sentenciar la forma en la que su sobrina está haciendo las cosas.

En el capítulo 0 y 1, la hija de ‘la más grande’ ha cargado contra todos los miembros de su familia mediática, cobrando especial protagonismo el hermano, manager y productor de Rocío Jurado, Amador Mohedano. Ahora, tan solo unas horas después de escuchar este duro testimonio, el hermano de Gloria se ha sincerado con Emma García: “Hay cosas que no me las esperaba. Estoy alucinado. Veo un odio y un rencor… Yo pensaba que nunca en la vida sacaría toda esa intimidad y trapos sucios. No me hace ninguna gracia y el tiempo lo dirá”. Aunque, en un principio, no ha querido hacer declaraciones al respecto, finalmente ha terminado por rebatir las palabras de su sobrina. “Más adelante hablaré. Ahora lo que quiero es enterarme de todo. ¿Cómo se puede asimilar todo esto?”, ha comenzado diciendo en el espacio televisivo. Además, se ha defendido frente a las acusaciones de haber hecho mal su trabajo como manager de su hermana, alegando que con el tiempo ha ido aprendiendo de sus errores.

En cuanto al término “jauría” utilizado por Rocío Carrasco para definir a su familia mediática, Amador Mohedano se ha pronunciado para defender a los suyos: “Nosotros no somos una jauría. A nosotros no nos manda nadie, tenemos nuestras propias vivencias. Nadie ha vivido con Rocío Jurado ni dos días. No quiero entrar en mucha polémica, pero a Rocío Carrasco no le ha importado la carrera de su madre nunca en la vida”. En cuanto a la afirmación de que la relación entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco terminó por sus hermanos, Amador ha calificado su declaración como una “barbaridad”: “¿Tan complicados somos? Nos están poniendo como si fuéramos la familia Trapp. Eso es la mala leche, el rencor y el odio que ella tiene contra nosotros. No es justo lo que se está diciendo”. Siguiendo el hilo de la conversación, el hermano de ‘la más grande’ ha querido dejar claro que tuvo problemas con su hermana, pero que consiguió zanjarlos antes de que esta falleciera.

Antes de finalizar la conversación telefónica, Amador ha lanzado un dardo envenenado a su sobrina. “Ella sí la tenía que haber querido mejor. Nosotros la hemos ayudado hasta el final. Todos”, ha sentenciado, respondiendo a las acusaciones que Rocío Carrasco ha vertido sobre él. Y es que, no está contento con esta nueva entrega de la docuserie, pues para él estos “trapos sucios” no se tendrían que haber sacado a la luz en la pequeña pantalla: “Me da mucha pena todo esto. Es injusto y horrible. Pero bueno, más adelante ya hablaré”.

Cumpleaños de María Teresa Campos

Mientras comienzan a llegar las primeras reacciones a la docuserie, Rocío Carrasco se ha alejado del foco mediático para disfrutar de una jornada de lo más especial. Estas últimas semanas, mucho se ha opinado sobre la relación entre Rocío Carrasco y el clan Campos. Tal y como apuntaron algunos medios de comunicación, la amistad entre las hermanas y la televisiva se habría enfriado con el paso del tiempo, sumándose la polémica ausencia de la hija de ‘la más grande’ en la boda del hijo de Carmen Borrego. Jose María Almoguera se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 14 de mayo, un día muy marcado en el calendario de las Campos al que Rocío Carrasco no pudo acudir, aunque aún no han trascendido los motivos. Desde ese momento, su relación casi familiar se vio cuestionada por la prensa rosa en general.

Ahora, tanto Rocío Carrasco como María Teresa Campos han callado todos los rumores. Y han sido varias las cuestiones que dejan claro que entre ellas sigue habiendo una maravillosa relación. En primer lugar, la participación de ‘la reina de las mañanas’ en la docuserie En el nombre de Rocío ha dejado claro que, pasen los años que pasen, la televisiva siempre va a estar al lado de Carrasco para apoyarla en cada decisión que tome. Y, por otro lado, la asistencia de la madre de Rocío Flores al cumpleaños de la veterana presentadora ha esclarecido por completo el asunto.

La comunicadora ha celebrado una nueva vuelta al sol rodeada de sus seres más queridos. En sus 81 años, María Teresa Campos ha querido soplar las velas en casa de su hija Carmen, hasta donde se ha desplazado Rocío Carrasco en este día tan especial. A su llegada, la hija de Rocío Jurado ha reconocido no poder perderse el cumpleaños de su “comadre”, como ella misma denomina a la periodista. De igual forma, Carmen Borrego y Rocío Carrasco se han reencontrado tras la mediática boda de Jose María, dejando a un lado sus diferencias con un caluroso abrazo de reconciliación. Un gesto que deja claro que, pase lo que pase, siguen tan unidas como siempre. Quien no ha podido asistir a la jornada ha sido Terelu Campos, que se encuentra trabajando en Viva la vida como cada sábado. Ha sido en el espacio televisivo donde la colaboradora se ha pronunciado sobre estros dos primeros capítulos de la docuserie de su amiga, confesando haberse emocionado al escuchar a Rocío Carrasco hablar “más libre que nunca” en el nombre de sus padres. “Me gustaría que Rocío avanzara más en esa carta de Ana Iglesias”, ha explicado, haciendo referencia a la misiva que la albacea de Rocío Jurado entregó a la televisiva durante el documental y donde reflejaba muchas cuestiones sobre el clan Mohedano y la herencia de ‘la más grande’. “No hay odio, no hay venganza. Ella quiere plasmar su realidad de vida”, ha sentenciado, sacando, una vez más, la cara por su amiga.