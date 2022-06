Rosa Benito toma una drástica decisión tras el estreno de ‘En el nombre de Rocío’

El estreno de En el nombre de Rocío ha sido todo un revuelo mediático. Una confesiones que han puesto al clan Mohedano en el ojo del huracán y, por consiguiente, a Rosa Benito también. Aunque la madre de Rosario Mohedano siempre ha mostrado la devoción que siente hacia Rocío Jurado, ha sido muy criticada por las diversas polémicas que ha protagonizado al tener varias discusiones con su hija. Es por ello que, la hija de ‘la más grande’ no se ha querido callar y ha cargado también contra ella: “Rosa puede hablar en primera persona pero no puede hablar en plural. Respetándola y amándola yo no tiro a matar a la persona que más quiere, la persona que yo respeto muchísimo. Respetar no ha respetado». Y es que, aunque por el momento no ha dado declaraciones a los medios de comunicación, en su cuenta de Instagram ha publicado dos fotografías y un vídeo junto a Rocío Jurado con la intención de responder -a su manera- a Carrasco: “Abrazos que te atrapan”. En mitad de todo este revuelo mediático, Rosa Benito ha tomado una drástica decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

En un principio, la televisiva no quiso pronunciarse sobre la docuserie, tomando la firme determinación de bloquear los comentarios de su cuenta de Instagram a modo de protección, pues todo apunta a que esta nueva entrega de la serie de Rocío Carrasco va a levantar un auténtico revuelo mediático. Pero, cuando todo parecía haberse quedado ahí, la cuñada de la fallecida Rocío Jurado ha decidido alejarse de las redes sociales por un tiempo. «Quiero dar las gracias por el apoyo recibido a causa de las palabras de CF hacia mi persona, estoy súper orgullosa de ser mujer, de ser libre y hacer lo que me dé la real gana y haber conseguido todo lo que tengo. Dejo Twitter por un tiempo pero no sin volver a darlos gracias, un millón de gracias”, ha escrito en el universo 2.0.

Quiero dar las gracias X el apoyo recibido a causa de las palabras de CF hacia mi persona,estoy súper orgullosa d ser MUJER,d ser libre y hacer lo q me da la real gana,haber conseguido todo lo que tengo! Dejo Twitter por un tiempo

Pero no sin volver a daros las 🙏🏻 un millón 🙏🏻 — Rosa Benito🌹 (@RBenitoOficial) June 18, 2022

Pese a que no ha querido especificar cuál ha sido el motivo de su decisión, lo cierto es que ha dejado entrever que podría tratarse de las palabras que Carlos Fernando pronunció en el estreno de En el nombre de Rocío. “Conozco la aventura flamenca de Amador. Vosotros no sabéis cómo sufría Rocío Jurado, todas las barbaridades que hacía Amador… No sabéis la alegría que tenía porque Amador se fuera a casar con otra chica que tenía ya el vestido de novia, y cómo la otra ‘loba’ se mete en el medio, se acuesta con él y le dice que está embarazada», comentó en referencia a Rosa Benito. Unas palabras que no fueron aplaudidas por Paloma García Pelayo, que le pidió dejar a un lado el machismo: «Amador ha hecho con su vida lo que ha querido, se iba a casar con una señora y al final no. Creo que hablar de Rosa Benito como loba… Vamos a dejar a los animales a parte, a las personas por un lado y a las mujeres por otro”.

Parece ser que esta nueva temporada de la docuserie de Rocío Carrasco ha salpicado a todos y cada uno de los miembros del clan, pues, aunque Rosa Benito tenga un tweet anclado en su cuenta donde especifica “que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí” parece haber cambiado de idea. Además, ha querido responder a algunos de sus fans que han sacado la cara por ella tras las declaraciones de Carlos Fernando, dando las gracias y dejando claro un mensaje: “Tomaré medidas legales contra lo que está diciendo este señor”.