Rocío Carrasco vuelve a la carga y arremete contra Raquel Mosquera

Es viernes y MiTele Plus ha emitido un nuevo episodio de la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, que lleva como título En el nombre de Rocío. Esta vez, la hija de Rocío Jurado ha hablado sobre su padre, Pedro Carrasco y la que fue su mujer, Raquel Mosquera. Sobre la peluquera, sigue manteniendo hoy en día que no ha dicho una sola verdad. Además, ha hecho hincapié sobre la cita que tuvo lugar en su casa de Valdelagua y sobre la que hay varias versiones al respecto.

Por un lado, Mosquera, asegura que su marido abandonó ese encuentro diciendo “a esta hija de p… no la vuelvo a ver en la vida”, después de un duro encontronazo con su hija. Sin embargo, la madre de Rocío Flores, niega este hecho. Inclusive, afirma que aquel día de la discordia llegaron a acercar posturas y que si su progenitor se fue haciendo eses no fue por ella. «Ella sabe muy bien lo que mi padre bebe ese día y qué cantidad, porque fue ella la que se encargó de servírselo», ha dicho Rocío Carrasco muy segura.

Esta versión de la historia que narra Rocío no tiene la misma relación que la que cuenta la peluquera. «Mi marido, Pedro, como se ha insinuado, no iba haciendo eses. A nosotros no nos pusieron ni un vaso de agua y ahí había cuatro personas no digo más», confesó Mosquera hace unos meses.

De nuevo, ha salido este entramado a la luz, y la ex de Antonio David Flores ha querido explicar con más detalles la última conversación que tuvo con el boxeador. “La persona que conociera a mi padre el más mínimo sabría que mi padre era incapaz de referirse a mí de esa manera”, ha explicado contundente sobre el descalificativo que Mosquera dice que dijo Carrasco. “Hay que ser muy ruin y muy zafio para usar esa conversación y ese momento para decir todo lo contrario y culparme a mí de la muerte de mi padre”, ha indicado Rocío Carrasco. “Y me da pena porque pienso que en ese momento ella no estaba atravesando un momento bueno en el proceso de su enfermedad, pero es que no ha sido una vez es que creo que han sido tres o cuatro”, ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Por el momento, Raquel Mosquera no se ha pronunciado al respecto, pero no sería de extrañar que lo hiciera, ya que con la emisión de la primera entrega de la docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, rompió su silencio, tanto en las redes sociales a través de unas publicaciones que la sirvieron como un medio de desahogo, como en el plató de Viva la Vida para dar su versión de los hechos.