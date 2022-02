Antes de que Mediaset estrenara el magacín Ya son las ocho presentado por Sonsoles Ónega, desde Sálvame daban paso directamente a los informativos. Un cambio radical de regristro que ha provocado que, durante un tiempo, Pedro Piqueras se haya convertido en protagonista inesperado, sobre todo, por las diversas y curiosas maneras en las que le han dado paso desde el espacio. En algunas ocasiones incluso se ha generado una actitud algo incómoda en el periodista como cuando ha tenido que arrancar la edición con una noticia grave tras cerrar Sálvame en un tono radicalmente opuesto.

Esto es, precisamente lo que ocurrió en una ocasión en la que Raquel Mosquera estaba invitada al magacín vespertino. Fue en septiembre de 2020, en plena crisis sanitaria a consecuencia del coronavirus. La que fuera mujer de Pedro Carrasco recibió la indicación de poner punto final al programa y anunciar el comienzo del informativo, y lo hizo de una manera que llegó a convertirse en viral en las redes.

Fue Jorge Javier Vázquez quien pidió a Mosquera que diera paso a informativos y le insistió que era un privilegio que se lo encargaran. Raquel se mostró muy emocionada por esta oportunidad y no dudó en dedicar unas palabras al periodista: «vamos a dar paso, señores, al gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del Telediario que lleva muchos años en nuestras televisiones. ¡Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras!», dijo la peluquera, lo que provocó las risas de sus compañeros, especialmente de Lydia Lozano quien, curiosamente, estudió periodismo con Piqueras.

Tras el anuncio de Mosquera, inmediatamente apareció una pantalla partida en la que contrastaba la emoción de la peluquera y el rictus serio del periodista, que arrancaba el informativo ofreciendo nuevos datos de la pandemia. Tal como era de esperar, las redes recogieron este momento y fueron muchos los que lo comentaron. Por ejemplo, Pilar García Muñiz le mandó un mensaje a Piqueras: «momento ‘¡tierra, trágame!’ de Pedro Piqueras. Mi solidaridad con él», escribió la periodista.

Momento "tierra, trágame!" de Pedro Piqueras. Mi solidaridad con él.

En unas declaraciones a Mara Torres en El Faro de la cadena SER, Piqueras se ha sincerado sobre este suceso con Raquel Mosquera. Y es que las redes comentaron el tema hasta la saciedad. Piqueras ha explicado que no le molestó que la peluquera le diera paso, a pesar de las críticas que se generaron: «Raquel es una persona muy tierna. Es que yo la conozco de Las Rozas porque tiene la peluquería allí y más de una vez he pasado por allí para saludarla», ha explicado el periodista.

Piqueras ha comentado que para ella fue una oportunidad de dar paso a una persona a la que conoce y aprecia: «se puso en jarras, miró a ver dónde estaba su cámara y entonces se lanzó a decir aquello». El periodista ha reconocido que es consciente de que las cosas no se deben hacer así, pero no se sintió molesto. De hecho, incluso llamó a la peluquería para que ella no se tomara mal las críticas: «hubo tantos comentarios y crudeza hacia ella que, al día siguiente, la llamé a la peluquería. Le dije ‘oye Raquel, ni te molestes por estas cosas, que a mí me ha encantado», ha comentado.

Pedro Piqueras: «Llamé a la peluquería de Raquel Mosquera y le dije que me encantó cómo me dio paso desde Sálvame»

Antes de esta entrevista, Piqueras ya había explicado en el programa Los Teloneros cómo afronta estas transiciones, que a veces se convierten en momentos absolutamente surrealistas.»Poneos en mi lugar. Ellas estaban bailando, no paraban de bailar, y yo tenía que entrar y además creo que tenía una noticia de muertos de la Covid-19… Y digo: ‘Esto cómo lo voy a hacer’. ¿Qué haces? No hice nada. Realmente no es un gesto malvado hacia ellas, como alguien interpretó»», comentó el periodista, que recalcó que es complicado porque «a veces no sabes qué cara poner. Normalmente lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada», aseveró.

Pedro Piqueras no puede evitar la risa al ver un vídeo de la 'profunda desinfección' del metro de Bilbao

Además de sus transiciones con Sálvame, ha habido más ocasiones en las que Piqueras ha acaparado la atención de las redes. Por ejemplo, no pudo contener la risa cuando dio una noticia sobre la desinfección del metro de Bilbao. En la secuencia emitida por Telecinco se veía a un trabajador de limpieza con un equipo de protección y haciendo la desinfección de las escaleras mecánicas. Hasta aquí, nada extraño, de no ser porque el operario se ubica sobre uno de los escalones y va rociando limpiador en los pasamamos y tramos de escalera que tiene delante, por lo que siempre desinfecta la misma área. Un vídeo ante el cual el periodista no pudo evitar reír, al igual que los usuarios de las redes.