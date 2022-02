El objetivo de Raquel Mosquera para la herencia de Pedro Carrasco

Raquel Mosquera vuelve a estar de actualidad. Rocío Carrasco rompía su silencio en marzo de 2021 con un claro objetivo, el de que el mundo entero conociese su historia. Relato que se emitió en forma de docu-serie y que tuvo varios protagonistas, como fue el caso de la peluquera, aunque para conocer en profundidad la relación entre Rocío y Raquel habrá que esperar a la segunda entrega, En el nombre de Rocío. La televisiva se dio el ‘sí, quiero’ el 31 de agosto de 1996 con Pedro Carrasco, quien estuvo casado con anterioridad a dicha fecha con una de las artistas más importantes que ha tenido este país, Rocío Jurado. De ahí el nexo de unión entre Rocío -hija- y Mosquera.

Un giro inesperado de los acontecimientos provocó un tsunami de reacciones que se han arrastrado hasta día de hoy. El boxeador fallecía de manera inesperada a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria a los 57 años el 27 de enero de 2001. Fue Raquel Mosquera quien le encontró en el domicilio donde residían en Paseo de la Habana -Madrid-. Tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios al sufrir una crisis nerviosa cuando certificaron la muerte del que era “el amor de su vida”. Un duro varapalo que dejó completamente destrozada a su viuda y a su hija. Fue entonces, el principio del fin de una relación que tuvo sus años dorados, aunque no todo era tan idílico como parecía porque Raquel Mosquera ya reveló en una entrevista que días antes de que muriera Pedro, tuvo una “gran discusión” con Rocío.

Han pasado casi dos décadas desde aquel trágico día. Sin embargo, el pasado ha vuelto al punto de partida, pero está vez con reproches que han llegado acompañados de documentación y numerosas declaraciones por parte de ambas en relación a la herencia. Rocío Carrasco y Raquel Mosquera firmaron un “acuerdo cordial” dos meses después de su muerte. Papel al que ha tenido acceso este medio y en el que ambas mujeres aseguraban que había llegado “a un acuerdo dentro de la cordialidad y buena relación familiar que siempre ha habido entre nosotras”. Lejos de mantener esa postura y seguir confirmando esa “buena relación”, tanto Rocío como Raquel se han dedicado mensajes a través de la pantalla.

El pasado fin de semana, la peluquera daba un golpe en la mesa y mostraba en Viva la Vida algunos de los documentos de la herencia en la que se podía ver claramente el “cuaderno particional” que firmaron ella y Rocío. Mosquera, aseguraba que se sentía engañada por la hija del boxeador. “Firmé porque me dijeron ‘no seas tonta’, pero después le puse una demanda a Rocío por perjudicarme en más de la cuarta parte”, expresaba tajante.

Después del revuelo que se ha formado en torno a todo este asunto, este digital se ha puesto en contacto con fuentes cercanas al gabinete jurídico de Raquel Mosquera. Nos revelan que están trabajando a contrarreloj con la documentación que ha aportado Raquel, pero nos confirman, que no tomarán acciones legales en contra de Rocío. Lo que sí están decididos a hacer es a publicar el contenido de la documentación que compromete directamente a Rocío Carrasco. “Judicialmente no, mediáticamente, sí. Queremos que los documentos se expongan y se acredite que ella salió perjudicada de forma dolosa en el reparto de la herencia”, nos explican. Además, nos indican que todavía “la documentación, la tengo yo para estudio y aun no se ha hecho publica”. De esta manera, dichas fuentes indican que todavía tienen mucho que enseñar sobre la herencia de Pedro Carrasco. Por consiguiente, este será el nuevo paso que realizará en su hoja de ruta Raquel Mosquera para corroborar “su verdad”.