No todo ha sido de color de rosas en la impecable trayectoria de Jorge Javier Vázquez. Pese a estar ya asentado como uno de los presentadores más conocidos del panorama nacional, su salto a la fama no estuvo exento de polémica. Y es que como en todos los ámbitos de la vida, el de Badalona contó con admiradores y detractores a partes iguales.

Fue en 2009 cuando Jorge Javier se alzó con un Premio Ondas que reconocía su gran labor frente a las cámaras. Un galardón con el que parecían no estar de acuerdo algunos de los presentadores de la gala, entre los que estaba Àngels Barceló, que desapareció misteriosamente del evento antes de entregar el trofeo pertinente al maestro de ceremonias de Sálvame, dejando al catalán completamente solo hasta que Arturo Valls ejerció como suplente y se lo otorgó. Un momento de lo más bochornoso para Vázquez que, como no podía ser de otra manera, marcó un antes y un después en la relación de ambos periodistas.

No obstante, el presentador aseguró haber enterrado el hacha de guerra con la comunicadora durante pasado mes de abril, cuando admitió haber tenido sueños en los que ella aparecía: “En el sueño me la encuentro sentada en el suelo, entre las bambalinas de lo que puede ser un plató de televisión. Y me dirijo a ella y le recuerdo su desaparición del escenario de los Ondas cuando le tocaba entregarme mi premio. Y entonces ella me dice: ‘Te hicimos daño, ¿verdad?’. Y yo le contesto que sí, que me lo hicieron. Que me humillaron. Y que no lo esperaba de ella porque le recordé que cuando coincidíamos en maquillaje de Telecinco, charlábamos e incluso nos reíamos”, desvelaba a través de su blog de Lecturas, admitiendo que en su subconsciente ya ha reproducido esa conversación pendiente entre ellos: “Me despierto con una extraña sensación de paz, de alivio. A la Barceló le importará bien poco, pero yo ya siento que me he reconciliado con ella”, expresaba, en un intento por zanjar una polémica que llevaba más de una década vigente.

Pero lo cierto es que la polémica no ha quedado ahí, y fue el pasado miércoles cuando el de Badalona hizo referencia a su rifirrafe con Àngels al desvelar una anécdota que le había ocurrido recientemente: “Estas semanas he tenido que ir varios días a la SER para la promoción de mi obra. Y, siempre que voy, me dicen ‘Uy, a ver si te vas a encontrar con Àngels Barceló’”, comenzó contando, recordando aquel desprecio que la comunicadora le hizo hace ya 13 años. Al parecer, esta no sería la única ocasión en la que Barceló ha tenido una actitud reprochable y Jorge Javier sacó a la luz su lado más oscuro: “Durante unos días, una persona me ha dicho: ‘Llevo trabajando aquí 8 años. Coincido con ella en el ascensor un montón de veces, y aún no me ha dicho buenos días. Luego yo soy el pitiminí y ella es la diosa…”, apuntaba con contundencia, dejando claro que pese a haber intentado olvidar lo sucedido no ha tenido contacto alguno con la periodista.