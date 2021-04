Jorge Javier Vázquez nunca ha tenido problemas en decir lo que piensa sin importarle las consecuencias. Su facilidad verbal se ha visto en plató y también en las revistas. Sus reflexiones en el blog semanal que tiene en ‘Lecturas’ sacan a la luz momentos olvidados o nunca contados. Y eso es lo que ha sucedido este miércoles. El presentador ha recordado un momento que le hizo especial daño y que involucra a una compañera de profesión como es Ángels Barceló. ¿Qué sucedió?

Corría el mes de octubre del año 2009 cuando Jorge Javier recibió el Premio Ondas al Mejor Presentador. El catalán acababa de aterrizar en ‘Sálvame’ después de una etapa gloriosa en el extinto ‘Aquí hay tomate’, junto a Carmen Alcayde. Subiéndose al conocido atril del programa pronunció un discurso de agradecimiento en el que las lágrimas hicieron acto de aparición.

Ahora, 11 años después, nadie discute que se trata de uno de los presentadores -sino el que más- carismático de la televisión. Es el alma máter de Mediaset y los realities no se entienden sin él. Sin embargo, dentro de la felicidad que le produjo recibir aquel Ondas, se escondía un amargo dolor que Jorge Javier ha llevado dentro día sí y día también.

El dardo de Jorge Javier a Ángels Barceló

En su blog de esta semana, Jorge hace referencia al debate en la SER del pasado viernes que acabó con Pablo Iglesias fuera de los estudios de radio tras una discusión con Rocío Monasterio. Vázquez reconoce que «me impacta ver a Ángels Barceló tan desencajada», y procede a relatar su experiencia personal con la periodista.

«Sueño con ella, estaba sentada en el suelo de un plató de televisión (…) me dirijo a ella y le recuerdo su desaparición del escenario de los Ondas cuando le tocaba entregarme mi premio», comienza diciendo. Jorge Javier relata que en el sueño, Barceló le preguntaba si le habían hecho daño. «Yo le contesto que sí, que me lo hicieron. Me humillaron», dice el presentador de ‘Sálvame’ con contundencia. Se muestra especialmente dolido con su compañera: «No me lo esperaba de ella porque la recordé que cuando coincidíamos en maquillaje de Telecinco charlábamos e incluso nos reíamos».

Finalmente, Jorge Javier es capaz de zanjar esta amarga historia: «Siento que en el sueño mantengo esa conversación que tenía pendiente con ella y que soy capaz de cerrar esa historia que once años después me seguía doliendo. Ya no», sentencia.

La crítica a ‘Masterchef’

En otro orden de cosas, Jorge ha sido noticia en los últimos días después de protagonizar una polémica con el formato de TVE. Todo surgió a través de la entrevista de su responsable en ‘Vertele’ en la que se descolgó diciendo que «Cosiendo y cocinando, con formatos blancos y familiares, competimos con ‘Supervivientes’». Unas palabras que no sentaron nada bien a uno de los líderes de ‘Sálvame’, que no dudó en contestar: «Tengo el teléfono repleto de mensajes de personajes públicos que han aparecido en este programa de cocina. Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios (…) Me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: ‘100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos», se explayó.