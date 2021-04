Jorge Javier ha vuelto a la carga, después de mostrar su queja hace unos días, tras leer la entrevista realizada por Vertele a la responsable de formatos como ‘Maestros de la costura’ o ‘MasterChef’ cuyo titular principal era: «Cosiendo y cocinando, con formatos blancos y familiares, competimos con ‘Supervivientes’».

El fin de semana ha hecho que el presentador recibiera numerosos mensajes de personajes conocidos y de anónimos que han participado en el talent culinario de TVE, y el lunes estalló en ‘Sálvame’. «Tengo el teléfono repleto de mensajes de personajes públicos que han aparecido en este programa de cocina. Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios».

«Es mi obligación como ciudadanos compartir con todos ustedes lo que voy a compartir. Puede que nos quiten el programa», avisaba el comunicador. «El viernes dije que me supo mal que la responsable del programa este de cocina dijera que mientras en La 1 estaban cocinando y cortando trajes, aquí estaban en ‘Supervivientes’, en esos reality shows que hacemos, que el suyo era un programa blanco…Aquí alguien tendrá que tomar cartas en el asunto porque TVE lo pagamos todos con nuestros impuestos. Y aquí como con la Corona, transparencia», decía mostrando su malestar.

El presentador continuaba con su speech contando la información que maneja: «Me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: ‘100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos».

«Cuando tocan a mis programas…», avisaba entonces. «Soy Leo. ¿Me meto yo con los realities de otras cadenas? que tienen que venir a decir lo que hacemos nosotros, cuando la gente que sale de nuestros programas tampoco porque saben perfectamente a lo que van. Esto es lo que pasa si uno va a la guerra».

El polifacético presentador de Telecinco mostraba entonces parte de esos mensajes a su compañera Belén Esteban que, después de leer algunos de ellos aseguraba de manera tajante: «Se puede liar». Jorge Javier daba entonces por zanjada la cuestión: «Voy a tener que salir con guardaespaldas. Es gente conocida mía y yo les he dicho que no voy a decir nada, que si ellos lo quieren hacer…Yo hago pantallazos de los mensajes de la gente anónima que me lo está diciendo».

Lo que dijo el viernes

Fue el viernes 23 de abril cuando Jorge Javier Vázquez mostró su enfado después de haber leído la entrevista de Macarena Rey, responsable de los programas ‘Maestros de la costura’ y ‘MasterChef’. «Dicen que es un programa blanco, pero para la próxima edición de ‘MasterChef’ fichan precisamente a Victoria Abril (…) La más conflictiva del mundo, que está en los papeles por negacionista, que le han dado hasta en el carnet de identidad…Y ahora resulta que es un programa blanco», decía irónico ante su audiencia. «Esta hipocresía entre compañeros no puede ser tan evidente», añadía con el semblante serio.