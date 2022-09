Desde que En el nombre de Rocío dio su propio pistoletazo de salida en Telecinco, han sido muchos los frentes abiertos que Rocío Carrasco ha acumulado en un intento por desvelar toda la verdad sobre lo que sintió su madre en vida con respecto a algunos miembros de su familia mediática. Uno de los peor parados no ha sido otro que José Ortega Cano, habiendo vertido la hija de “la más grande” acusaciones sobre él que apuntan a que no habría estado plenamente volcado con la cantante y apoyándola durante su enfermedad, llegando incluso a negarse a que fuera a Houston para tratarse. Unas declaraciones que no gustaron en absoluto al diestro, que amenazó incluso con llevar el tema a los juzgados.

Durante su última aparición televisiva, la ex de Antonio David Flores ha vuelto a hacer hincapié en su conflicto con el que fuera viudo de su madre lanzándole un dardo envenenado: “Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema. Pero yo me esperaría porque no está todo contado”, comenzaba explicando la pasada noche del martes, 20 de septiembre, a través de un audio. Unas palabras que Jorge Javier Vázquez aprovechaba para invitar a Rocío y a Ortega Cano a sentarse en un Deluxe y protagonizar un cara a cara, algo que no parece importar a la hija de Pedro Carrasco en absoluto: “Estoy seguro de que Rocío Carrasco estaría encantada de venir aquí y enfrentarse a Ortega Cano. Si él quisiera, claro… Que no le toquen las narices. No va a demandar porque si la demanda se le caen los palos del sombrajo. Ella ha vivido una serie de situaciones que claro… Y con toda la razón del mundo está deseando que él le demande porque ha vivido una serie de situaciones que podría contar…”, aseguraba el presentador de Sálvame, poniendo especial atención en lo que pudiera contar Carrasco.

Sea como fuere, aún no hay nada claro sobre si finalmente el diestro cederá a la petición, aunque a juzgar por sus últimas apariciones públicas, todo apunta a que está muy enfadado tanto con la heredera universal de la que fuera su esposa, como con Kiko Jiménez. Y entre tanto, la pareja de Fidel Albiac ha querido aprovechar la presentación del nuevo disco de Sofía Ellar para pasar un rato de lo más divertido y cargado de ritmo en el que no ha tenido reparo de hablar frente a las cámaras de Gtres: “El segundo documental es la contestación a un montón de cosas que se han dicho y no son ciertas. Cuando llevas mucho tiempo escuchando cosas que no son, y escuchas y ves barbaridades, tienes que sacar la verdad de una forma u otra”, confesaba, para después hacer referencia a cómo se han tomado esta emisión los miembros de su familia mediática: “De la otra parte no me sorprende nada (…) Que pongan la demanda, no tengo miedo, sin problema, aquí estamos”, zanjaba, augurando que Ortega no querrá hacer ese cara a cara.