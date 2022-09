La ‘culminación’ de Jorge Javier Vázquez en su reaparición: “He estado muerto durante un año”

Si bien hace tan solo unos días Jorge Javier Vázquez acaparaba toda la atención mediática de Sálvame vía videollamada, ha sido este mismo lunes cuando el presentador ha reaparecido para sorprender a todos sus compañeros, y especialmente a la audiencia. Con la llegada del mes de agosto y el fin de la última edición de Supervivientes, el emblemático maestro de ceremonias de Telecinco daba pistoletazo de salida a sus vacaciones estivales sin llegar a imaginar que estarían marcadas por algún que otro susto, como su ingreso hospitalario en Perú a consecuencia del famoso mal de altura por el que tuvo que ser tratado en una cámara hiperbárica.

Ahora, casi dos meses después, el de Badalona ha vuelto a su puesto de trabajo habitual en avioneta y con las pilas cargadas y muchas ganas de explicar públicamente cómo se ha sentido durante sus días de ausencia: “He estado muerto durante un año. Mentalmente, emocionalmente, sin sentir absolutamente nada. El fallecimiento de Mila me dejó trastocado”, comenzaba explicando, haciendo referencia a la muerte de su compañera, la cual habría marcado un antes y un después en su día a día: “Estaba entrando en una espiral autodestructiva. Notaba que por ahí no podría continuar, que la vida no podía ser eso. No me sentía mayor, me sentía viejo… Llevo un año sin salir de casa, sin tener relación y sin tener ganas de relacionarme”, apuntaba, dejando entrever que aún no ha despedido la triste despedida de la que fuera colaboradora del programa de las tardes de Telecinco: “No pensaba que tanto. He pensado mucho sobre ese asunto. ¿Sabes lo que ha significado para mí la muerte de Mila? A los 52 años me he hecho adulto. Yo me sentía muy adolescente con ella. Como si no tuviésemos la edad que teníamos. Ella falleció con 69 años y yo este año me he sentido muy viejo, no tenía nada de ganas. Sentía que todo se había acabado, no quiere decir que me quisiera quitar del medio, pero no tenía absolutamente ninguna ilusión. Mi vida cambió incluso con los horarios. Empecé a meterme en la cama a las nueve de la noche”, continuaba contando frente a la cámara, con las emociones a flor de piel y sacando su lado más sentimental y sincero.

Pero no todo ha sido malo en este retiro temporal, y Jorge Javier parece haber encontrado la manera perfecta de seguir adelante: “Siempre he sido una persona de estar en casa, pero vuelvo con ganas de veros, de salir, de relacionarme. Creo que he pasado el duelo, que es algo que tienes que pasar. Hay que pasar la rabia, la aceptación. Necesitaba pensar, pasar a limpio parte de mi historia y pasar eso por lo que he estado castigándome tanto tiempo”, ha finalizado, con total rotundidad aunque con la mirada puesta en un anuncio que asegura que será “la culminación de todo este proceso”.

Finalmente, en torno a las 19:30 horas de la tarde, Vázquez desvelaba una buena nueva tan esperada como deseada por todos sus seguidores. Esta no es otra que la publicación de un libro, el cual lleva trabajando desde la muerte de Mila: “Una de las maneras que he tenido para salir de este pozo es la de escribir un libro que me ha servido para poner el corazón encima de la mesa. He pensado ‘¿lo publico o no lo publico?’. Pero he pensado que si lo escribía, tenía que ir con todas las consecuencias y cuento cosas de mi vida que antes no me hubiera atrevido a contar por respeto a mi familia, por miedo, por repercusión mediática… Pero me siento preparado para todo, porque qué bien se vive cuando se vive sin miedo. Esto es lo que soy”, indicaba, para después decir en abierto el título de la obra en la que “más se expone”: “El título a mí me encanta y es Antes del olvido”.