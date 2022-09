Jorge Javier Vázquez dio el pistoletazo de salida a sus esperadas vacaciones a mediados del mes de agosto. Sin embargo, sufrió un contratiempo de salud que le impidió continuar con normalidad esos días de descanso. “Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura”, comenzó diciendo a sus seguidores de Instagram.

Con estas palabras, el mítico presentador daba a conocer que había tenido que permanecer en un centro sanitario para su recuperación. “Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo. Una fiesta. La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco”, indicó.

«Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente, las revistas cerraron antes.

P.D.: me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón», finalizó, haciendo gala de su buen sentido del humor.



Con el paso de los días, el autor de La vida iba en serio fue recuperándose y evolucionó favorablemente. Vía Instagram, también fue compartiendo cómo fue su viaje a Perú y lo mucho que disfrutó de la cultura del país. Ahora, con la ya conocida ‘vuelta al cole’ de cara al mes de septiembre son algunas las incógnitas las que rodean su inminente regreso a Telecinco.

Pesadilla en el paraíso, que se estrenará el próximo 8 de septiembre estará al mando de Lara Álvarez y Carlos Sobera, por lo que en este formato Jorge Javier se quedará en un segundo plano e inmerso en otros proyectos. Por ahora, El Deluxe sigue siendo los viernes, y no se ha dado a conocer un cambio en la parrilla televisiva. La llamativa bajada de audencia obligó a la cadena a tomar medidas e hizo algunos cambios de programación con el fin de liderar en la pequeña pantalla.