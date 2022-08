El lado más aventurero de Jorge Javier Vázquez durante sus vacaciones

Jorge Javier Vázquez está exprimiendo al máximo sus vacaciones de verano. Aunque ahora el comunicador está disfrutando de unos merecidos días de descanso, lo cierto es que cuando aterrizó en Perú tuvo que ser ingresado en el hospital por el conocido mal de altura. Lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde también compartió varias fotografías en las que aparecía en una silla de ruedas, así como dentro de una cámara hiperbárica.

Después de dar a conocer este percance que, afortunadamente quedó en un susto, el comunicador confirmó a golpe de posado sin camiseta que su evolución estaba siendo favorable. Hace tan solo unas horas, el autor de La vida iba en serio, ha compartido vía Instagram un plan con el que ha demostrado ser todo un aventurero.

En el vídeo compartido en las redes sociales se puede ver cómo Jorge Javier se tira en trineo sobre unas dunas. “Fast Furious”, ha escrito haciendo gala de su habitual sentido del humor y haciendo referencia a la mítica saga de películas estadounidenses que tienen a Vin Diesel como uno de los grandes protagonistas.

Era el pasado 16 de agosto cuando el escritor contaba el incidente que había sufrido y que afectó a su salud. “Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura”, comenzó diciendo. Después, explicó que le realizaron cuatro sesiones de cámara hiperbárica para “que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo. Una fiesta”, indicó.

Sacando su lado más positivo, Jorge Javier confesó que la gastronomía “es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”. “Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros, pero como era puente, las revistas cerraron antes. P.D.: me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón”, finalizó.

Como era de esperar, nada más dar a conocer lo que le había ocurrido, numerosos rostros conocidos mandaron todo su cariño al presentador, entre ellos, Gema López, Miguel Frigenti, Carmen Lomana y Jesús Vázquez, entre otros.