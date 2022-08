Jorge Javier Vázquez hace saltar las alarmas sobre su estado de salud

Jorge Javier Vázquez ha sufrido un nuevo revés de salud. El mítico presentador de Telecinco ha compartido a través de su perfil de Instagram el motivo por el que ha tenido que ser ingresado. “Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura”, ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

“¡Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”, ha continuado. “Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros, pero como era puente cerraron antes”, ha explicado.

Finalmente, ha detallado que todavía le quedan por coger varios vuelos en este viaje que está realizando. “¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón”, ha finalizado.

Como era de esperar, dicha publicación no ha tardado en recibir numerosas muestras de cariño hacia el presentador. “¡Amigoooo! No queremos mensajes para nadie, queremos que tu estes bien. Te esperamos aquí y yo te daré un abrazo que te dejare seco. Mil besos. Te Quiero”, ha escrito el Maestro Joao. “Te mando todo mi cariño. Recupérate prontito que te echamos mucho de menos”, ha comentado por su parte Miguel Frigenti. “Recupérate pronto, amigo”, ha escrito Gema López.

El comunicador se encuentra en sus merecidos días de descanso después de intensos meses al mando de programas como Sálvame o el formato estrella de la cadena, Supervivientes. Sin embargo y, pese a este nuevo revés, Jorge Javier no ha perdido su gran sentido del humor, tal y como se ha podido ver en el escrito que ha publicado en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Durante los últimos días, Jorge ha publicado algunos de los momentos que está viviendo durante sus vacaciones. Dentro de tan solo unas semanas comenzará la ya conocida como ‘vuelta al cole’ donde nuevos personajes de la crónica social de nuestro país se convertirán en los protagonistas del momento. Temas que se tratarán en los espacios conducidos por Jorge Javier Vázquez como en el Deluxe.