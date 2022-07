Jorge Javier Vázquez sopla velas en un importante momento profesional y personal. El de Badalona se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Mediaset. Su carisma y desparpajo ante las cámaras hacen que cada formato que presente sea todo un éxito. Sin embargo, ha sido inevitable una caída de la audiencia por la que cada día lucha cada programa de Telecinco. De hecho, el propio comunicador se ha llegado a pronunciar sobre este asunto que ha afectado de manera directa a Sálvame.

Lo hizo de una manera natural durante una emisión en la que María Patiño tenía que hacer una tortilla de patatas. Durante el cocinado, la gallega recibió un abucheo por parte del público algo que molesto a la presentadora de Socialité y que no tardó en recriminar. Fue entonces cuando, Jorge Javier le contestó: “Perdona un momento. Mira María te voy a decir una cosa. En otra época podríamos ser hasta impertinentes con el público, pero con el que nos queda, vamos a resguardarlo. No vamos a ser pocos y encima los vamos a echar”, expresó con ironía.

Debido a esta bajada de audiencia Sábado Deluxe pasó a los viernes y, después volvió a su día habitual, los sábados, dejando espacio para Toñi Moreno y Déjate Querer los viernes. Una estrategia que parece haber funcionado, ya que los programas del holding italiano subieron la audiencia.

La pérdida de su gran amiga

El pasado 23 de junio Mila Ximénez fallecía a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía y por el que estuvo luchando un año. Pese a la fuerza que derrochaba durante la enfermedad, finalmente su luz se apagaba dejando un gran vacío a su círculo más cercano. Jorge Javier Vázquez había creado una amistad con la periodista, por lo que fue un duro mazazo para el autor de La vida iba en serio. Jorge Javier no se separó de su lado, y pudo despedirse de la que había sido no solo su compañera de programa, sino de una amiga muy especial.

«Yo había perdido ya la curiosidad por absolutamente todo. Yo lo achacaba a la pandemia. Por eso cuando pude verla, Mila me ha reconciliado con la vida. Y me han vuelto a dar ganas de vivir. En ese momento tan duro, que ella se va… Lo que ella me ha hecho es como empujarme y decirme: no, hay que seguir. Y lo que antes era un caos, desesperación y negrura ahora es luminosidad. Ahora tengo ganas de vivir, me han dado ganas de vivir, que es algo que hace tiempo que no tenía. No puedo decirlo de otra manera. No estoy mintiendo ni es una milonga. Me ha dado mucho brío y me ha dado un empujón tremendo», expresó, pero eso no fue todo, porque también indicó que la muerte de Ximénez le hizo recuperar «las ganas de vivir». Ha pasado un año, y no hay día que Jorge Javier no se acuerde de la eterna Mila Ximénez.