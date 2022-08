Belén Esteban recuerda a Mila Ximénez con una imagen de felicidad

Ha pasado más de un año desde que Mila Ximénez falleciera a consecuencia de un cáncer de pulmón. La periodista perdía la vida en junio de 2021 tras una intensa lucha contra la enfermedad. Los que fueran sus compañeros en el programa Sálvame aprovechan siempre que pueden para recordar a la veterana periodista. De hecho, son muchas las ocasiones en las que la recuerdan tanto en el plató como a través de las redes sociales. La última en hacerlo ha sido Belén Esteban, con la que siempre mantuvo una relación muy especial.

A pesar de que se encuentra de vacaciones en compañía de su marido, Miguel Marcos, la colaboradora ha recurrido a las redes sociales para recordar a su amiga. Lo ha hecho publicando un storie con una fotografía en la que se ve a Mila Ximénez feliz en una terraza en las inmediaciones de las instalaciones de Mediaset, rodeada de algunos de sus compañeros, como la propia Belén Esteban, Antonio Rossi o María Patiño. “Esta foto es una foto de felicidad”, ha escrito la colaboradora, que no ha dudado en etiquetar a todos los que aparecen en la imagen.

Belén Esteban ha publicado este post acompañado de una emotiva canción, el tema Qué bonito es querer de Manuel Carrasco. Una canción que es muy especial para ella, así como lo era para Mila Ximénez. Este tema tiene una letra emotiva, en la que se habla de la importancia del cariño y de la amistad. Un post con el que la colaboradora deja claro que echa mucho de menos a su amiga, a la que recuerda de manera constante.

Un momento delicado

Los últimos meses han sido especialmente complicados para Belén Esteban, a raíz de la caída que sufrió en directo durante una emisión de Sálvame y que la hizo pasar por quirófano.

Pocas semanas después del aniversario de la muerte de Mila Ximénez, Belén Esteban se sinceró en las páginas de la revista Semana, con una entrevista en la que habló también de su reciente accidente.

