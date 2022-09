Ana María Aldón ha pasado de ser un personaje completamente anónimo a uno de gran reclamo en asuntos relacionados con la crónica social de nuestro país. La esposa de José Ortega Cano ha ido perfilando su carrera televisiva, pero ¿cuándo comenzó su andadura en la pequeña pantalla?

En 2020, la diseñadora iniciaba una nueva aventura de la mano de Supervivientes, reality en el que también comenzó su transformación física, ya que además de perder peso debido a las condiciones en las que tenía que aguantar para llegar al final del concurso, se rapó el pelo a cambio de tres cocidos. Sin duda, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez marcó un antes y un después en su vida.

Cuando finalizó el formato, Ana María Aldón continuó manteniendo un look rejuvenecedor y de lo más moderno, dejando claro que estaba al tanto de las últimas tendencias beauty, incluso más adelante se atrevió a llevar el cabello teñido de rosa. Este fue también un paso más en su trayectoria profesional, televisivamente hablando. Unos meses después, antes de finalizar el 2020 se convertía en uno de los fichajes estrella de un conocido y exitoso programa de Telecinco: Viva la Vida. Espacio presentado por Emma García.

Fue entonces, cuando sus participaciones en televisión eran más constantes. Sobre todo cuando comenzó a transformarse de colaboradora a personaje público de la prensa rosa de nuestro país debido al entramado familiar que siempre ha envuelto a su marido con Rocío Carrasco.

Y es que, en marzo de 2021, la hija de La más grande daba un paso al frente para relatar su historia en un relato que conmovió a la audiencia. Lo hizo en forma de documental que tituló como Rocío: contar la verdad para seguir viva. Ese fue el punto de inflexión en su matrimonio, ya que el pasado regresó y hubo detalles de su marido que no le sentaron del todo bien. Así lo hizo saber en Viva la Vida, cuando pidió tener “su lugar” en la familia. Desde entonces, el torero y la diseñadora atraviesan una fuerte crisis que ya es un secreto a voces.

«Yo llevo tiempo ya sabiendo lo que me iba a pasar porque el vaso estaba muy lleno […] El punto es que yo no aguanto según qué cosas, pero no tiene nada que ver con él (Ortega Cano). Él no es el responsable», confesó muy sincera durante una intervención el pasado mes de julio en el programa presentado por Emma García los fines de semana. «Me he sentido apoyada por mi marido porque desde el momento en el que me vio mal me llamaba todo el rato. Él es una persona muy cariñosa hablando, una persona que se preocupa y te lo hace saber», añadió. Sin embargo, ninguna de las partes ha anunciado que se vayan a separar tal y como se lleva rumoreando durante toda la temporada estival.