Belén Esteban para en seco el regreso de Paz Padilla a Telecinco

El regreso definitivo de Paz Padilla a Telecinco está más cerca que nunca. Después de haber permanecido alejada del panorama televisivo, la presentadora volvía a la carga a través de una entrevista en El Hormiguero en la que no hizo alusión a su salida de la cadena de Fuencarral para después entrar en detalles en Ya es verano. Aunque durante su intervención con Frank Blanco no recordó a ninguno de sus compañeros de Sálvame, sí que hizo referencia a su distanciamiento con la cúpula: “Esto es como los matrimonios, a veces se separan y otras se reconcilian”, haciendo hincapié también en lo mucho que había echado de menos a todo el equipo de producción, maquillaje, peluquería y vestuario.

Haciendo un repaso de todo lo sucedido en el fin de semana, Belén Esteban no pudo evitar sacar a relucir su enfrentamiento con Paz Padilla en el programa de las tardes de Telecinco, el cual supuso la despedida definitiva de la de Cádiz del espacio: “Se montó por la que se montó, respeto que cada uno lo del covid… Yo no soy ejemplo de nada, pero mi marido lo ha vivido al 100% y aquí pasaron una serie de cosas. Lo que no quiero es ver titulares que digan que Paz vuelve después de la discusión que tuvo conmigo. Yo di mi opinión y ella la suya”, comenzaba diciendo, dejando entrever que no está muy de acuerdo con que algunas personas “le culpen” del despido de la madre de Anna Ferrer de Telecinco. Una situación tensa en la que no le gustaron las actitudes de algunos de sus compañeros: “Cuando aquí pasa la movida, mucha gente no fue legal. Y yo me vi sola”, admitía la colaboradora.

Por otro lado, y teniendo en cuenta las palabras de Paz en su charla distendida con Pablo Motos, Belén Esteban ha querido dejar clara su forma de ver la realidad, la cual nada tiene que ver con la de la intérprete de “la Chusa” en La que se avecina: “Paz se portó con Antonio de la manera que ella quiso, que él quiso y lo hizo muy bien”, algo que la conocida como “princesa del pueblo” admira, aunque le deja “con la boca abierta”: “A mí no me han educado así, me da pánico la muerte o que alguien cercano a mí se vaya. Quiero vivir la muerte como yo la quiera vivir, si quiero llorar voy a llorar”, se sinceraba, haciendo referencia al momento en el que tuvo que ser ingresada en la UVI por una subida de azúcar a consecuencia de la muerte de su padre: “No lo supe gestionar, es muy duro”, confesaba, aunque dejando claro lo que piensa de la manera de actuar de Padilla: “La respeto, pero también hay que respetar a la gente que no lo sabemos vivir así”, finalizaba.

Pero sea como fuere, lo cierto es que Belén y Paz no gozan de una muy buena relación amistosa, ya que, como la ex de Jesulín de Ubrique admite, “han tenido varias enganchadas” porque la presentadora habría “achuchado” a los colaboradores durante la emisión de vídeos, para después permanecer callada en los directos.