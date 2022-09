Cuando parecía que la relación de Paz Padilla y Mediaset había sido un punto y final para siempre, un giro de 180 grados ha demostrado que ‘nunca digas nunca’. Después de su fulminante despido de Telecinco tras abandonar el plató televisivo por una pelea con Belén Esteban, la humorista ha regresado a las instalaciones en un intento por retomar ese amor prohibido con la cadena que le ha visto crecer profesionalmente hablando.

Esta misma semana, la madre de Anna Ferrer protagonizó una mediática entrevista en El Hormiguero donde comentó su final en Sálvame. Hoy, tres días después, la tertuliana ha saltado de Antena3 a Ya es verano en la que ha sido su primera aparición en la cadena tras su polémico adiós. Después de que el programa dejase de contar con su presencia, Paz Padilla ha vuelto a fichar por Telecinco y, sin pelos en la lengua, no ha tardado en lanzarles un zasca.

La gaditana ha sido recibida por Frank Blanco en la inmediaciones de la cadena y, en ese momento, ha confesado cómo se siente al regresar a la que un día fue su casa: “Tú también eres nuevo como yo, aunque yo en segundas nupcias. Esto es como los matrimonios, a veces se separan y otras veces se reconcilian”. Además, la que fuera presentadora de la cadena, ha dejado una cosa bien clara: “Me dijeron que me querían aquí y yo estoy donde se me quiere y donde no se me quiere me voy”. Asimismo, ha aprovechado para añadir que está en un buen momento de su vida, centrada en su obra teatral El humor de mi vida y en su marca de ropa Noniná que comparte junto a su hija. “La vida es así. A veces ganamos, otras perdemos, otras nos peleamos, nos reconciliamos…”, ha sentenciado.

Centrada en su regreso a Telecinco, Paz Padilla ha confesado lo que más le molestó de su fulminante despido: “Lo que más me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos”. Y es que, en esta sorprendente aparición no podía faltar el humor de la colaboradora, que ha sorprendido al presentador de Ya es verano plantándole un beso en la cara cuando menos se lo esperaba.

Su adiós de Telecinco

El pasado mes de enero, la gaditana protagonizó una fuerte discusión con Belén Esteban en el plató de Sálvame, por lo que la cúpula de la cadena decidió “rescindir su contrato de larga duración”. Desde ese momento, muchos fueron los rumores sobre el futuro de Paz en la pequeña pantalla y, finalmente, Mediaset confirmó las sospechas: “Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”. Un duro mazazo para la colaboradora, pues hacía tan solo seis meses que había renovado en la cadena de Fuencarral. Y es que, la relación de Telecinco y Paz Padilla parece ser un tira y afloja continuo, pues ya en mayo de 2020, Mediaset decidió apartarla de Got Talent tras haber estado tres temporadas en calidad de jurado. Un adiós repentino que ella misma aseguró que le hizo “mucho daño”.