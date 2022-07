El regreso de Paz Padilla a la televisión empañado por un nuevo revés

Paz Padilla vuelve a ser noticia. La presentadora lleva un año de lo más convulso desde su fulminante despido de Mediaset el pasado mes de enero tras un enfrentamiento en directo con Belén Esteban. “Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”, se pudo leer en la misiva que emitió Mediaset.

Desde entonces, han sido escasas sus intervenciones en televisión. Durante este tiempo, ha estado volcada en su obra teatral titulada El humor de mi vida, así como de su propia marca, No Ni Ná, donde trabaja codo con codo con su gran apoyo, su hija Anna Ferrer. Pese a regresar a la pequeña pantalla, no lo hará en uno de los formatos de más éxito. Este 21 de julio Telecinco ha compartido a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparecen los actores de La que se avecina, así como nuevas incorporaciones y no aparece la figura de Paz, quien interpretaba a la carismática Chusa.

En la instantánea se puede leer: “¡Bienvenidos a calle Contubernio 49! #LQSA se muda a un edificio espléndido del centro de Madrid que integra a 10 nuevos personajes. ¡Qué ganas de ver la nueva temporada!”. La empresaria formó parte de la ficción desde 2010, con apariciones de manera esporádica en las temporadas número 4, 6 y 7. Fue desde la octava cuando su figura fue más recurrente.

Este detalle ha visto la luz, después de que, contra todo pronóstico, se anunciara que Paz regresaba al holding italiano. Fue a principios de julio, cuando la empresa de comunicación de la que había formado parte anunció la vuelta de Padilla a través de un escrito.

“La presentadora y actriz volverá a trabajar para el grupo tras finalizar varios proyectos profesionales en curso”, indicaron. “Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía. La incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses”, finalizaba el acuerdo, para posteriormente hacer un repaso de todos los espacios televisivos en los que la madre de Anna Ferrer ha estado presente en Telecinco: “Paz Padilla ha estado vinculada a Mediaset España en distintos formatos, desde Crónicas marcianas, pasando por Hola, hola hola, Got Talent, A simple vista, La que se avecina o Sálvame, programa este último en el que ha permanecido una larga etapa comprendida entre 2009 y 2022”, añadieron.