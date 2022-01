Belén Esteban y Paz Padilla: protagonistas de una tensión en directo que viene de lejos

Paz Padilla se ha convertido en el nuevo objetivo de Belén Esteban desde que en las últimas semanas la humorista haya realizado diferentes declaraciones que han generado un auténtico revuelo mediático. Por un lado, las referentes a un discurso antivacunas divulgado por la presentadora con el que mostraba su rechazo al único antídoto existente para frenar el coronavirus al confesar: “Las vacunas no sirven para nada”, y por otro las palabras que pronunció al abordar la agresión de Rocío Flores a su madre hace varios años y que enseguida despertaron la ira y la indignación de otro colaborador, en este caso Kiko Hernández. “El amor lo puede todo” afirmó.

Ante estas controvertidas palabras, la de Paracuellos no ha podido dejar de pronunciarse, convirtiéndose así en la primera en poner sobre la mesa uno de los temas más destacados de la actualidad informativa y en reprochar a su compañera todas y cada una de sus meteduras de pata. Tanto es así, que el pasado lunes aprovechó su regreso a Sálvame para estallar en contra de la gaditana, con la que se ha despachado hasta quedarse a gusto dejando muy clara su postura ante los mencionados asuntos.

El directo de Paz Padilla con Anne Igartiburu y María del Monte en el que la actriz aprovechó para plantear la ineficacia de las vacunas tras volver a contagiarse del covid dio mucho de qué hablar, al igual que las palabras equívocas que pronunció durante su intervención. En su momento, la Esteban recurrió a sus redes sociales para contestar de manera tajante a la presentadora de su programa con un breve, aunque contundente mensaje que decía: “hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar”. Pero este lunes la denominada “princesa del pueblo” ha vuelto a sacar el tema para así completar su respuesta delante de la cámara. “Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada, me parece de una persona irresponsable. A mí me parece vergonzoso y creo que está mal informada” ha puntualizado.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la exmujer de Jesulín de Ubrique muestra sus diferencias con la gaditana de puertas para afuera. El pasado mes de octubre las trabajadoras de Sálvame tuvieron un nuevo rifirrafe. El motivo no fue otro que el descontento de Belén ante la opinión de Paz sobre la celebración de la boda de Anabel Pantoja. Al parecer, lo que hizo que la colaboradora estallase en directo, además de su enfrentamiento con Rafa Mora por este mismo tema, fueron las palabras de Padilla criticando que Anabel se casara cuando su abuela acababa de fallecer, una opinión ante la que la de Paracuellos no pudo quedarse callada. “Me parece fatal que Paz Padilla diga eso. Me parece increíble que diga que no le parece bien que Anabel se case cuando para ella una muerte es una alegría” criticó. “Yo se lo diré a ella, no tengo problema” añadió.

Otro de los momentos más tensos entre Belén y Paz se remonta al día en el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa anunciase su candidatura por el PSOE para las elecciones de Cataluña, una decisión que enseguida fue aplaudida por una de sus fieles defensoras, Paz Padilla: “¿Por qué se le quiere tanto a Salvador Illa? Por ser un político correcto, porque nunca a ofendido a nadie, porque dice la verdad, a ver si los demás aprenden que es lo que queremos” afirmó. A lo que la Esteban contestó: “Bueno, bueno, eso es lo que tú opinas. El sistema sanitario lo ha pasado muy mal y el Gobierno de este país no ha estado a la altura”.

Estas son solo algunas de las polémicas que han enfrentado a las televisivas, que a día de hoy comparten una relación que no atraviesa su mejor momento. Se desconoce si algún día llegarán a un entendimiento, pero a juzgar por las palabras y la actitud adoptada por Belén Esteban al referirse a la humorista, parece que la gaditana ha terminado de agotar toda su paciencia.