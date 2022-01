Anabel Pantoja ha vuelto a la televisión. Después de darse el ‘sí, quiero’ el pasado mes de octubre con Omar Sánchez, tomó la decisión de alejarse del foco mediático para poder recuperar su paz mental y poder disfrutar de sus primeras semanas como casada. Este 2022 ha empezado fuerte para el clan Pantoja. De las duras declaraciones que sigue haciendo su primo, Kiko Rivera al documental de Julián Muñoz, expareja de su tía, Isabel Pantoja. De manera que, su regreso al medio se podría decir que ha sido un tanto agridulce.

«Yo cuando me fui a casarme pensaba que al día siguiente iba a estar aquí otra vez», ha comenzado diciendo Anabel. «Me ha venido bien porque no me encontraba bien. Necesitaba irme. He tenido mi tiempo, pero también he seguido trabajando. Me ha venido muy bien estos meses porque he aprendido sobre todo a levantarme y a pensar en mí», ha añadido reflexiva. «Ahora me levanto por la mañana y digo ‘¿qué quiero hacer?’», ha indicado sobre su nuevo estilo de vida, ya que antes se preocupaba por todo el entramado familiar en el que se encontraba, pero que a día de hoy sigue siendo atualidad de la crónica social de nuestro país.

«No me fui por nadie. Me fui porque lo necesitaba mentalmente. No estaba bien. Mis compañeras que están aquí lo saben. No tenía sentido el venir aquí a trabajar, ganar un dinero y después no disfrutarlo. Entonces me he estado buscando la vida y me la sigo buscando dignamente», ha comentado. Anabel también ha dado el última parte sobre cómo se encuentra en todo a lo relacionado con su familia. «Yo estoy bien. No hay esas historias como había antes, pero ellos me tienen y los tengo a ellos por lo menos la parte que a mi me toca», ha dado a conocer. La influencer ha hablado también sobre su situación con Kiko Rivera, pues desde el día de su boda no tienen relación. «Me duele en el alma», ha dicho afectada. Ha sido cuando Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio le ha preguntado que si está dispuesta a volver a retomar el contacto con el DJ. «Yo nunca he cerrado ninguna puerta», ha relatado Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que hacer frente a la primera parte del documental de Julián Muñoz, que se emitió el pasado viernes y que este próximo tendrá una segunda parte. Durante la emisión de los primeros episodios, el exalcalde de Marbella llegó a decir que su relación con Isabel Pantoja fue «un calentón» y la tildó de «manipuladora». «Como he dicho esta mañana voy a hablar de Isabel Pantoja, aunque es mi tía. Ella cumplió y pagó -hace referencia a la estancia en prisión de la tonadillera por el Caso Malaya-. Y lo del calentón, mira te voy a decir una cosa yo he respetado he estado con tu hija cuando Mayte estaba en Supervivientes, que desde aquí le mando todo mi apoyo -hace alusión a la enfermedad que recientemente ha salido a la luz que padece-, y me pareció de ‘chapó. Es lo único bueno que puedo decir por la parte que te toca, pero quiero decirte una cosa Julián, olvídate ya de Isabel Pantoja y ponte a hacer cosas de inmobiliarias y demás y que no vuelvas a repetir lo del ‘calentón’», ha dicho muy molesta Anabel Pantoja mirando al objetivo de la cámara.