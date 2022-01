Anabel Pantoja revela el contratiempo que le ha llevado a empezar el año con collarín

Parece que Anabel Pantoja ha empezado el 2022 con mal pie. Tras celebrar la Nochevieja en Canarias rodeada de amigos y de su marido, Omar Sánchez, la influencer ha sufrido un contratiempo de salud que ha hecho saltar las alarmas.

Hace menos de 24 horas, la prima de Kiko Rivera compartía con sus seguidores fotografías de un día que dedicó a tomar el sol y a hacer ejercicio. Esta misma mañana, cumpliendo con su rutina habitual, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido dar los buenos días a sus followers con una fotografía de su desayuno. Y es que cuando la instagramer parecía que ya estaba lista para iniciar un nuevo día de quehaceres, ha reaparecido en sus redes sociales con collarín y dispuesta a contar a su legión de fans lo que le había ocurrido.

“Hola, no he tenido ningún accidente de tráfico, que quede claro”. Con esta contundente afirmación la sevillana ha empezado su mensaje. “Llevo dos noches durmiendo fatal, nunca me ha pasado esto. Sí que es verdad que he tenido torticolis alguna que otra vez y siempre estoy acostumbrada a llevar mi almohada a todos los sitios, pero he dormido fatal estas dos noches y esta última ha sido la peor porque me he quedado dormida con dos almohadas y me he despertado que casi me caigo por las escaleras. He ido al médico y claro, yo no me imaginaba que aparte de pincharme me iba a poner esto durante tres días” ha continuado diciendo con cierto nerviosismo y preocupación.

Sus palabras parecen haber generado una gran preocupación entre sus seguidores, que rápidamente le han empezado a mandar mensajes de apoyo, así como consejos y números de teléfono de especialistas a los que recurrir en caso de emergencia. Sin embargo, ante la inquietud y el desasosiego de sus admiradores, la colaboradora ha decidido volver a tirar de su perfil de Instagram para aclarar: “Mi fisio va a pasarse luego para verme un poco y valorarme, pero me aconsejan que esté hoy descansando. Con todos los pinchazos que he tenido estoy medio drogada. Lo único que quiero es dormir y descansar porque he pasado muy mala noche, me despertaba del dolor. Así que nada, gracias por preguntar y espero que en un par de días se me quite esto”.

Con estas palabras Anabel ha demostrado tenerlo todo controlado, un hecho que parece haber tranquilizado a los followers y más aún después de que esta diese a entender que iba a estar un poco ausente de las redes porque su único deseo en estos momentos era descansar y terminar de recuperarse de lo que parece haber sido un pequeño susto de salud de fácil arreglo.

La colaboradora de Sálvame ha vivido unas Navidades complicadas al tratarse de las primeras que pasa alejada de su familia. Los enfrentamientos entre los diferentes miembros del clan le han llevado a tomar una drástica decisión: quedarse en su querida Canarias a pasar las fiestas con su marido y varios amigos. Lejos de querer hacer de estas fechas tan señaladas algo triste y melancólico, la influencer ha decidido hacer de su plan algo mágico e inolvidable. A pesar de que no se ha reunido ni con su madre, ni con su tía, ni con sus primos, Anabel ha podido disfrutar de unos días navideños en el que el buen tiempo y las altas temperaturas del lugar le han dado la posibilidad de hacer de estas Navidades unas de las más especiales de su vida, ya que además son las primeras de casada.

Lo que parece que no va a poder celebrar tanto es el mítico día de Reyes. No cabe duda de que la sevillana montará una fiesta particular en la que lluevan los regalos, pero visto lo visto, su convalecencia le impedirá hacerlo tal y como a ella le hubiese gustado.