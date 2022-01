El año da sus primeros suspiros de vida con un clima que regala días muy primaverales. Un buen tiempo que se eleva a su máximo exponente en las preciosas Islas Canarias. Allí pasa gran parte de su tiempo Anabel Pantoja y desde ellas ha publicado la imagen con la que da la bienvenida al 2022. Refrescante, sensual, sin complejos de ningún tipo y sin sujetador. Así se ha mostrado al mundo la sevillana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Anabel Pantoja se muestra al natural y sube la temperatura en Instagram con esta imagen que supera con creces la barrera de los 50.000 likes. Su 1,6 millones de seguidores no ha quedado al margen y ha llenado la barra de comentarios de reacciones. No han faltado algunos desafortunados mensajes críticos, sobre todo hacía su físico, que la sobrina de Isabel Pantoja está acostumbrada a recibir pero a no contestar. El título que ha elegido para la publicación es un escueto texto «2022! y un corazón negro.

Unos minutos antes de su foto en topless, Anabel publicaba otra sonriendo con un mensaje para recibir el nuevo año: «Sigo siendo la misma de ayer. La imperfecta, la que piensa en caliente, la que no falla o falla a los suyos, la que se desvive por su gente, la que come con ansiedad, y llora por un anuncio de la tv. Así que ahora toca mejorar, aprender, mirarme a mi misma y seguir siendo mejor persona».

Anabel Pantoja empieza el 2022 completamente enamorada de su marido, Omar Sánchez, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de octubre en la isla canaria de La Graciosa. Una boda no exenta de polémica ya que pocos días antes había fallecido su abuela, lo que hizo que estuviera en riesgo de ser suspendida. Finalmente, se llevó a cabo pero con importantes ausencias como las de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Precisamente, solucionar de una vez por todas las diferencias con su primo bien podría ser uno de los propósitos que la sobrina de la Pantoja tenga de cara a un 2022 diferente. Distinto porque poco o nada queda de la Anabel Pantoja colaboradora de Sálvame, donde a menudo se llevaba algún disgusto cuando tenía que hablar de temas su familia.

La prima de Isa Pantoja ha dejado de lado la televisión para centrarse en otros aspectos de su vida que le hacen más feliz. Está completamente volcada en su marido, pero también en proyectos profesionales como su nueva colección de joyas. Ha convertido las redes sociales en su principal fuente de ingresos. Y es que no hay fotografía o vídeo que no logre alcanzar un gran número de interacciones. Más o menos, la media en la que se encuentra la diseñadora de complementos está en 20.000 likes por cada cosa que publica. Esta tranquilidad aparente en casi todos los ámbitos de su vida dan pie a pensar que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Y que dure.