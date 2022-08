Cinco vestidos de Anna Ferrer con los que te convertirás en la ‘reina’ del verano

Anna Ferrer Padilla, sin duda, es una de las influencers del momento. Reúne cerca de los 800 mil seguidores, por lo que muy pronto logrará el millón. Cifra con la que se corona con una de las creadoras de contenido más seguidas dentro del panorama nacional. Su buen gusto por la moda y los looks que comparte en las redes sociales, así como tips beauty, han hecho que la empresaria alcance la cima del éxito en este universo 2.0. Desde Look hemos revisado sus últimas publicaciones y hemos descubierto cinco vestidos que no pueden faltar en tu maleta de verano, además la mayoría de ellos son low cost.

Charo Ruiz Ibiza

Durante uno de sus viajes a Ibiza, Anna lució un diseño de ensueño de Charo Ruiz Ibiza, firma que, precisamente también se encuentra en el vestidor de la Reina Letizia, ya que es una de sus firmas de cabecera una vez comienza la temporada estival. Se trata del modelo corto Enya que tiene un precio de 299 euros, ahora rebajado, antes 369.

“Nuestro vestido Enya confeccionado en algodón 100% estampado es una prenda de volúmenes perfectamente equilibrados. Su cuerpo ajustado contrasta con el bellísimo vuelo de su falda, formada por tres volantes adornados con sutiles guipures azules. Un vestido para conseguir un efecto “efortless” sin dejar de lucir radiante”, explican desde la conocida firma.

Name The Brand

Anna, también ha lucido este verano un vestido largo, de cuello halter con escote en la zona de la espalda de Name The Brand, marca fundada por María Pombo. Un diseño único con el que triunfarás esas eternas noches de verano.

Estilismo al que añadió unos pendientes dorados largos, para así darle un estilo boho-chic al conjunto.

Mango

Para la preboda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi, Ferrer se decantó por un vestido de infarto. Se trata de un diseño entallado de tirante ancho de punto en color verde de Mango. Diseño que conjuntó con unas sandalias fucsias y un colorido clutch.

H&M

Por otro lado, qué decir del vestido amarillo tipo kaftan de H&M que tiene la fundadora de No Ni Ná en su vestidor. Practico y elegante a partes iguales. Un diseño que se puede lucir tanto para ir a la playa o para una cena.

Dew & Corch

Si tienes una boda o un evento más formal, Anna Ferrer Padilla nos da la solución, lo que nos evita más de un quebradero de cabeza. Fue en la boda de la mencionada influencer donde se enfundó en un vestido largo de escote asimétrico con volantes repartidos por todo el diseño en color naranja de Dew & Corch.

Una vez más, Anna Ferrer ha vuelto a demostrar que en el ámbito de la moda es toda una experta y no es de extrañar, ya que cada vez que hace una aparición brilla con luz propia.