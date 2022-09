En el nombre de Rocío sigue dando mucho de qué hablar. Después de haber sido sentenciado por Mediaset tras ver la luz el testimonio de Rocío Carrasco con su docuserie, en el que narró el infierno vivido junto a él, Antonio David Flores ha salido del escondite y, situado de nuevo en el foco mediático, ha vuelto a la carga contra la madre de sus hijos. Ahora que Telecinco ha decidido emitir los capítulos en abierto, el ex guardia civil ha dado un paso al frente para expresar públicamente lo que opina de este proyecto laboral de la hija de ‘la más grande’.

A través de su canal de Youtube, que se ha convertido ya en el medio a través del cual se expresa con libertad, ha lanzado una “carta abierta a Rociíto” donde, además de acusarla sobre la caída de la cadena de Fuencarral, ha tirado por tierra todo su testimonio. “Regresa contando sus miserias en formato llamado documental, cuando lo más parecido a la realidad sería llamarlo tragicomedia. La intención no es otra que reescribir la historia 25 años después de ser televisiva y escrita en los medios de comunicación. Lo llaman En el nombre de Rocío, cuando deberían haberlo titulado Ahora es tarde señora”, ha comenzado criticando la vuelta de Carrasco a la parrilla de Telecinco.

El novio de Marta Riesco ha cuestionado la versión que la hija de Rocío Jurado da sobre su vida, el fallecimiento de su madre y todo lo que ello conllevó con el clan Mohedano. “Graso error hablar de personas que ahora no están entre nosotros y que no pueden poner en entredicho tu versión, mejor, la supuesta versión que tú, de una forma osada, pones en su boda”, ha continuado su carta, indicando que “hay hemeroteca de sobra” para desmentir su testimonio. Siguiendo el hilo de la conversación, el ahora youtuber ha querido lanzarle una petición a la madre de sus hijos: “Deja de hacer más daño y afronta la realidad. Sé valiente y cuenta la verdad de tu vida. Eso sería sanador y reparador como tú dices”.

En ese momento, Antonio David ha querido sacar la cara por la familia mediática de la protagonista: “Toda tu familia lo único que ha hecho por ti ha sido cuidarte y quererte. Deja atrás el odio y el rencor. Ahora que has saneado tus cuentas y has vuelto a la televisión, sé feliz. Tu vida es una mentira desde hace 25 años, háztelo mirar”. Un discurso en el que el ex guardia civil no ha dejado títere sin cabeza, aunque ha querido recordar a Rocío Jurado y Pedro Carrasco entre halagos: “Si hay algo que avala la calidad humana que tienen los abuelos maternos de mis hijos es que nunca hablaron de sus miserias por dinero y tenían como estandarte la unión familiar”.

En este mensaje que ha lanzado a Rocío Carrasco a través de Youtube, el novio de Marta Riesco ha sido muy crítico con el primer documental de la televisiva: Rocío, contar la verdad para seguir viva. En su alegato, además de sentenciar que todo el discurso de la intérprete de la docuserie es mentira, ha querido lanzarle un mensaje muy claro: “Has ido de abanderada de violencia de género cuando no lo eres, porque la Justicia ha dicho que no eres una mujer maltratada”. Unas demoledoras palabras que ha concluido agradeciendo a su “marea azul” todo el apoyo y asegurando que ahora, más que nunca: “Yo me rebelo”.

Una crítica a Telecinco

Pero no todo ha quedado ahí, pues también ha tenido hueco en su misiva para cargar contra Telecinco. El ex guardia civil ha recordado a Rocío Carrasco las demandas que puso a La Fábrica de la Tele por decir cosas sobre ella en el pasado, reprochándole que ahora se ha aliado a ellos. También le ha culpado de haber ocasionado “la mayor caída en la historia de Telecinco. Perder más de un millón de espectadores y provocar el rechazo a una cadena basada en el entretenimiento y convertirla en lo que todo el mundo ya sabe”.

Asimismo, el ex colaborador también se ha pronunciado sobre los presentadores de Mediaset, culpando de nuevo a su ex mujer de haber provocado su caída: “Has dejado cadáveres en el camino: tu hermana, Carlota Corredera, tu nuevo amigui, ese que visitas en su casa, Jorge Javier Vázquez. Ya no se les ve a ninguno de los dos por ningún lado. ¿Dónde están? Es cierto que el mal de altura es jodido, sobre todo, cuando te crees un ser superior y una abanderada de no sé qué causa”. Y es que, Antonio David cree que los espectadores han castigado a Telecinco tras la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva: “La audiencia ha dicho que por ahí no vas bien y la hostia desde arriba duele bastante. Cuanto más arribas estás, más duele. Tenían que haber tenido previstos unos cuantos paracaídas. Es una vergüenza todo lo que habéis hecho. Sois lo que sois y tenéis lo que os merecéis”.